В 5-м туре еврокубков за наших забивали только игроки с российским паспортом. За 10 лет так было лишь дважды

Если брать только матчи группового этапа, то в этом сезоне такая история случилась впервые. В трех первых турах за «Зенит» забивали легионеры Азмун и Ракицкий, в четвертом в матче «Краснодара» был автогол и еще гол на счету Фернандеша.

В прошлом сезоне на групповом этапе также был только один тур, где отличились футболисты с российским паспортом. В третьем туре, как и сейчас, было забито четыре гола на пять наших команд.

Гол Антона Миранчука не спас «Локо» от поражения в игре с «Порту»;

Та же история и с мячом Ари в ворота «Стандарда»;

Зато голы Дзюбы и Кузяева помогли «Зениту» обыграть «Бордо».

Если вспомнить историю, был тур, в котором наши клубы забили всего лишь два гола, он случился в 2014 году. Авторы голов – Жирков и Ари, но у бразильца тогда еще не было российского гражданства.