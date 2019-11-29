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#Лига Европы #Футбол #Лига чемпионов #Зенит #ЦСКА #Краснодар #Локомотив

В 5-м туре еврокубков за наших забивали только игроки с российским паспортом. За 10 лет так было лишь дважды

29 ноября 2019, 01:19
Михаил Морозов

В пятом туре Лиги чемпионов и Лиги Европы российские клубы забили четыре мяча на четверых. Зенитовцы Дзюба и Оздоев забили «Лиону», у ЦСКА отличился Чалов, победный гол за «Краснодар» на счету Ари. У всех четверых есть российский паспорт.

РПЛ

Если брать только матчи группового этапа, то в этом сезоне такая история случилась впервые. В трех первых турах за «Зенит» забивали легионеры Азмун и Ракицкий, в четвертом в матче «Краснодара» был автогол и еще гол на счету Фернандеша.

В прошлом сезоне на групповом этапе также был только один тур, где отличились футболисты с российским паспортом. В третьем туре, как и сейчас, было забито четыре гола на пять наших команд.

  • Гол Антона Миранчука не спас «Локо» от поражения в игре с «Порту»;
  • Та же история и с мячом Ари в ворота «Стандарда»;
  • Зато голы Дзюбы и Кузяева помогли «Зениту» обыграть «Бордо».

Если вспомнить историю, был тур, в котором наши клубы забили всего лишь два гола, он случился в 2014 году. Авторы голов – Жирков и Ари, но у бразильца тогда еще не было российского гражданства.

Dmitry Golubovich / Global Look Press

С момента реорганизации Кубка УЕФА и внедрения в Лигу Европы групповых этапов, которые для всех команд идут на той же неделе, что и матчи Лиги чемпионов, больше не было таких туров, в которых бы забивали только российские футболисты. Но понятно, что это связано и с результативностью – наши команды обычно немало забивают хотя бы в Лиге Европы.

На этот раз за неделю было забито четыре гола, но их хватило, чтобы выиграть два матча и еще один свести вничью.

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Все фото: Aleksandr Kulebyakin / Global Look Press
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