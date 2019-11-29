Российские клубы могут остаться без евровесны. Все расклады на последний тур

«Зенит»

Матчи пятого тура перепутали все расклады. Фактически «Зенит» может выйти в 1/8 ЛЧ, проиграв, а может и не выйти, если победит. «Зенит» играет на выезде с «Бенфикой».

Что нужно, чтобы выйти в 1/8 финала:

Если «Зенит» победит, нужно чтобы «Лион» не обыграл «Лейпциг» . В противном случае, у три команды наберут по 10 очков, будут считаться личные встречи между ними, «Зенит» набрал очков меньше (4), а выйдут «Лион» (7) и «Лейпциг» (6).

. В противном случае, у три команды наберут по 10 очков, будут считаться личные встречи между ними, «Зенит» набрал очков меньше (4), а выйдут «Лион» (7) и «Лейпциг» (6). Если «Зенит» сыграет вничью – та же история , чтобы «Лион» не выиграл у «Лейпцига».

, чтобы «Лион» не выиграл у «Лейпцига». Если «Зенит» проиграет – шанс будет только при победе «Лейпцига» в Лионе . Тогда будет по семь очков у «Зенита», «Лиона» и «Бенфики», где именно российский клуб имеет лучший результат по личным встречам среди трех команд.

Шанс на евровесну в целом (ЛЧ или ЛЕ) у «Зенита» велик. Но можно улететь и на четвертое место. Правда, вариант тут только такой: «Зенит» проигрывает в Лиссабоне 0:2 или крупно, а «Лион» не проигрывает «Лейпцигу». В этом случае в Лигу Европы выйдет «Бенфика». Так что мотивация у соперника в последнем туре тоже есть.

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