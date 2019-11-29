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Российские клубы могут остаться без евровесны. Все расклады на последний тур

29.11.2019 00:06
Михаил Морозов

«Локомотив»

Он уже вылетел из еврокубков. «Локо» идет на четвертом месте и теоретически может догнать «Байер» по очкам, но в таблице не обгонит. Здесь все просто – по личным встречам 2:1 и 0:2, значит, немцы в любом случае останутся выше.

«Локомотив» играет в последнем туре с «Атлетико» в гостях. Для нашего клуба матч ничего не решает, а испанцы продолжат бороться за выход из группы.

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«Гол»

«Зенит»

Матчи пятого тура перепутали все расклады. Фактически «Зенит» может выйти в 1/8 ЛЧ, проиграв, а может и не выйти, если победит. «Зенит» играет на выезде с «Бенфикой».

Что нужно, чтобы выйти в 1/8 финала:

  • Если «Зенит» победит, нужно чтобы «Лион» не обыграл «Лейпциг». В противном случае, у три команды наберут по 10 очков, будут считаться личные встречи между ними, «Зенит» набрал очков меньше (4), а выйдут «Лион» (7) и «Лейпциг» (6).
  • Если «Зенит» сыграет вничью – та же история, чтобы «Лион» не выиграл у «Лейпцига».
  • Если «Зенит» проиграет – шанс будет только при победе «Лейпцига» в Лионе. Тогда будет по семь очков у «Зенита», «Лиона» и «Бенфики», где именно российский клуб имеет лучший результат по личным встречам среди трех команд.

Шанс на евровесну в целом (ЛЧ или ЛЕ) у «Зенита» велик. Но можно улететь и на четвертое место. Правда, вариант тут только такой: «Зенит» проигрывает в Лиссабоне 0:2 или крупно, а «Лион» не проигрывает «Лейпцигу». В этом случае в Лигу Европы выйдет «Бенфика». Так что мотивация у соперника в последнем туре тоже есть.

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«Гол»

ЦСКА

ЦСКА ужасно выступил в группе, набрав всего два очка за пять туров. Был мизерный шанс при победе 4:0 или крупнее над «Лудогорцем», ничья разрушила все надежды.

Третье место бесполезно, но ЦСКА не займет даже его – клуб досрочно финишировал последним.

В заключительном туре ЦСКА сыграет в гостях с «Эспаньолом», матч ничего не решает для обеих команд. Испанцы уже выиграли группу.

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«Гол»

«Краснодар»

Здесь все просто. «Краснодару» нужно побеждать «Хетафе» на выезде, тогда будет плей-офф Лиги Европы. Ничья или поражение – вылет.

Можно даже замахнуться на победу в группе – выиграть у «Хетафе» и ждать, что «Базель» не победит дома «Трабзонспор».

При раскладе, если «Базель» проигрывает, а в Испании ничья, три команды набирают по десять очков. Третий лишний при этих раскладах – «Краснодар», поэтому ничья с «Хетафе» не устроит никак.

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«Гол»

Таким образом, два клуба («Спартак», «Арсенал») мы потеряли перед групповыми этапами, еще два («Локомотив», ЦСКА) уже точно потеряли по их итогам. «Краснодару» для продолжения борьбы нужна только победа, у «Зенита» при любом исходе возможны варианты – это зависит от другой игры в группе.

Матч «Бенфика» – «Зенит» состоится 10 декабря, «Хетафе» – «Краснодар» – 12 декабря. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / Global Look Press
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