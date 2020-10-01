Месси против Роналду – главный сюжет этой Лиги чемпионов

«Барселона» и «Ювентус» попали в одну группу Лиги чемпионов. В последний раз они играли друг с другом в 2017 году. Тогда на групповом этапе ЛЧ была ничья 0:0 и разгромная победа «Барсы» со счетом 3:0. В победной игре Лионель Месси забил два раза. Криштиану Роналду в то время еще был игроком «Реала».

10 июля 2018 года Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус». За два месяца до этого он играл против Месси в чемпионате Испании. «Барса» и «Реал» сыграли со счетом 2:2, Месси и Роналду забили по одному мячу. Когда Роналду уехал в Италию, они с Месси больше не пересекались на поле.

Зато Месси вспомнил о Роналду в январском интервью DAZN: «Наше соперничество было особенным. Люди запомнят его навсегда, потому что мы соревновались долгие годы. Тяжело поддерживать такой уровень так долго. Мы играли в «Реале» и «Барсе» – лучших клубах мира». Тогда же Месси сказал, что теперь надо думать о будущем.

Теперь Месси и Роналду сыграют друг против друга в Лиге чемпионов. На их пересечение среагировал даже официальный аккаунт ЛЧ: «Воссоединились».