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#Лига чемпионов #Ювентус #Футбол #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Барселона #Реал

Месси против Роналду – главный сюжет этой Лиги чемпионов

01 октября, 21:27
Александр Плеханов

твиттер Лиги чемпионов

«Барселона» и «Ювентус» попали в одну группу Лиги чемпионов. В последний раз они играли друг с другом в 2017 году. Тогда на групповом этапе ЛЧ была ничья 0:0 и разгромная победа «Барсы» со счетом 3:0. В победной игре Лионель Месси забил два раза. Криштиану Роналду в то время еще был игроком «Реала».

10 июля 2018 года Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус». За два месяца до этого он играл против Месси в чемпионате Испании. «Барса» и «Реал» сыграли со счетом 2:2, Месси и Роналду забили по одному мячу. Когда Роналду уехал в Италию, они с Месси больше не пересекались на поле.

Зато Месси вспомнил о Роналду в январском интервью DAZN: «Наше соперничество было особенным. Люди запомнят его навсегда, потому что мы соревновались долгие годы. Тяжело поддерживать такой уровень так долго. Мы играли в «Реале» и «Барсе» – лучших клубах мира». Тогда же Месси сказал, что теперь надо думать о будущем.

Теперь Месси и Роналду сыграют друг против друга в Лиге чемпионов. На их пересечение среагировал даже официальный аккаунт ЛЧ: «Воссоединились».

твиттер Примеры

Главное о встречах Месси и Роналду во всех турнирах:

⚽️ Впервые Месси и Роналду встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. До этого они дважды играли на стадии плей-офф и один раз в финале.

⚽️ Месси забил три гола в пяти матчах Лиги чемпионов против команд Роналду. Сам Роналду в таких играх не забивал никогда.

⚽️ Только в одном матче ЛЧ из пяти забивали обе команды. 3 мая 2011 «Барса» и «Реал» сыграли 1:1. До этого первую игру выиграла «Барса», а Месси забил два.

⚽️ За «Манчестер Юнайтед» Роналду проходил «Барсу» Месси в плей-офф Лиги чемпионов, но проиграл ей в финале в 2009-м.

⚽️ Всего они играли друг с другом 35 раз во всех турнирах. У Месси 16 побед, у Роналду – 10. По три раза они выигрывали в финальных играх. Месси забил на три гола больше (22:19).

imago sportfotodienst/Global Look Press

Со стороны «Ювентуса» Павел Недвед дал первый комментарий после жеребьевки: «Игра с «Барсой» – большой вызов. Там будет противостояние Роналду и Месси. Мне кажется, они все еще остаются лучшими игроками в мире. Пьянич и Артур тоже встретятся друг с другом – это еще один большой сюжет в нашей паре».

Летом «Барселона» и «Ювентус» много общались по трансферам. Артур запросил трансфер и не приехал в «Барсу» даже на ЛЧ. Пьянич плакал, когда узнал о своем переходе в «Барселону». Такой обмен игроками позволил клубам вписать в ведомость лишние доходы – мы подробно разбирали это тут.

Будет и еще одна необычная дуэль. Де Йонг из «Барселоны» сыграет против Де Лигта из «Ювентуса». До прошлого лета они вместе играли в «Аяксе».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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