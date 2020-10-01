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Все группы Лиги чемпионов сезона-2020/21
01 октября, 19:19
1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Вот полная раскладка по группам:
- Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»
- Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» М
- Группа С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»
- Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд»
- Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»
- Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»
- Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» К, «Ференцварош»
- Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул»
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