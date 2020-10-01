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Все группы Лиги чемпионов сезона-2020/21

01 октября, 19:19

1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Вот полная раскладка по группам:

  • Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»
  • Группа B: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» М
  • Группа С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»
  • Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Мидтьюлланд»
  • Группа E: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»
  • Группа F: «Зенит», «Боруссия» Д, «Лацио», «Брюгге»
  • Группа G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» К, «Ференцварош»
  • Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул»
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#Барселона
#Зенит
#Ливерпуль
#Бавария
#Краснодар
#Манчестер Сити
#Севилья
#Манчестер Юнайтед
#Аякс
#ПСЖ
#Реал
#Шахтер
#Аталанта
#Марсель
#Челси
#Интер
#Боруссия Д
#Лацио
#Атлетико
#Порту
#РБ Лейпциг
#Олимпиакос
#Динамо К
#Зальцбург