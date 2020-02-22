Криштиану Роналду
Серия А
Футбол
Ювентус
1000 матчей Роналду – в одной картинке 👑
22 февраля, 23:30
Игра «Ювентуса» и СПАЛа (2:1) стала для Криштиану Роналду 1000-й в профессиональном футболе. За 1000 матчей Роналду забил 725 голов. Так распределялись по командам его матчи и голы:
- Роналду забил в своем 1000-м матче. «Ювентус» закрепился на первом месте в Серии А (60 очков). «Лацио» и «Интер» отстают, но имеют по игре в запасе.
- 53 гола Роналду за «Ювентус» распределились по всем турнирам, где он участвовал. Роналду забил 42 мяча в чемпионате, 8 – в Лиге чемпионов, 2 мяча пришлись на Кубок Италии и 1 гол был победным в прошлом Суперкубке.
- В этом сезоне Роналду удерживает голевую серию из 11 матчей Серии А подряд. Это повторение рекорда Батистуты и Квальяреллы. Следующий соперник в чемпионате Италии – «Интер».
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