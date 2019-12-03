Роналду проигнорировал вручение «Золотого мяча». В этот момент он получал другую награду

Но даже там часть мероприятия он пропустил. «Невероятно! Криштиану Роналду сидел в своей машине до того момента, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А», – сообщил в твиттере известный журналист Танкреди Палмери.

В своем первом сезоне в «Ювентусе» Роналду забил 22 гола и отдал 11 результативных передач – этого оказалось достаточно для доминирования в Италии. Ассоциация футболистов признала Роналду игроком года в Серии А. Среди победителей различных наград засветился и Калиду Кулибали, который тоже номинировался на «Золотой мяч» (занял 24 место). В Серии А Кулибали стал лучшим защитником.

Gran Galà del Calcio – это ожидаемое событие для итальянского футбола. Престижный вечер проходил в Милане, где игрокам вручили награды за их достижения в Серии А. Трофей футболиста года считается одним из главных призов по итальянскому футболу. В прошлом году его выигрывал Мауро Икарди, а до этого шесть лет подряд доминировали игроки «Ювентуса» (три из них – Пирло).

Церемонию вручения «Золотого мяча» Роналду проигнорировал не впервые. В прошлом году «Золотой мяч» получил Лука Модрич – тогда Роналду тоже не было. В сентябре он не приехал на вручение наград от ФИФА, где футболистом года признали Лионеля Месси. Сам Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз, но последний раз такое было в 2017 году.

Ночью Роналду сделал пост в инстаграме. Про «Золотой мяч» там не было ни слова.

«Горд стать лучшим игроком Серии А. Благодарен одноклубникам по «Юве» и всем, кто голосовал за меня. Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии, но я очень счастлив. Хочу снова выиграть этот приз».