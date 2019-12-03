Роналду проигнорировал вручение «Золотого мяча». В этот момент он получал другую награду
Лука Модрич приехал на церемонию «Золотого мяча», хотя не попал даже в список претендентов. Криштиану Роналду не приехал, хотя считался одним из фаворитов. Все дело в личных предпочтениях самого Роналду – принятию поражения в Париже он предпочел победу в другом месте.
Sport Mediaset еще до старта церемонии вручения «Золотого мяча» сообщил, что Роналду не будет во Франции. Причиной называлось именно его поражение в борьбе за «Золотой мяч» – тогда говорили, что Роналду проиграл не только Месси, но и футболистам «Ливерпуля» ван Дейку и Салаху. По Салаху инсайд не оправдался – он в итоге занял пятое место в голосовании за «Золотой мяч».
Лучше всего реалии для Роналду описал Вирджил ван Дейк. Когда ван Дейка спросили об отсутствии Роналду на церемонии, тот посмеялся и ответил: «А он вообще был соперником?» (правда, позже заявил, что пошутил). Парижскому вечеру сам Роналду все равно предпочел мероприятие в Милане, где его награждали за достижения в Серии А. Хотя перед этим выкладывал фотографию из собственного отеля.
Но даже там часть мероприятия он пропустил. «Невероятно! Криштиану Роналду сидел в своей машине до того момента, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А», – сообщил в твиттере известный журналист Танкреди Палмери.
В своем первом сезоне в «Ювентусе» Роналду забил 22 гола и отдал 11 результативных передач – этого оказалось достаточно для доминирования в Италии. Ассоциация футболистов признала Роналду игроком года в Серии А. Среди победителей различных наград засветился и Калиду Кулибали, который тоже номинировался на «Золотой мяч» (занял 24 место). В Серии А Кулибали стал лучшим защитником.
Gran Galà del Calcio – это ожидаемое событие для итальянского футбола. Престижный вечер проходил в Милане, где игрокам вручили награды за их достижения в Серии А. Трофей футболиста года считается одним из главных призов по итальянскому футболу. В прошлом году его выигрывал Мауро Икарди, а до этого шесть лет подряд доминировали игроки «Ювентуса» (три из них – Пирло).
Церемонию вручения «Золотого мяча» Роналду проигнорировал не впервые. В прошлом году «Золотой мяч» получил Лука Модрич – тогда Роналду тоже не было. В сентябре он не приехал на вручение наград от ФИФА, где футболистом года признали Лионеля Месси. Сам Роналду выигрывал «Золотой мяч» пять раз, но последний раз такое было в 2017 году.
Ночью Роналду сделал пост в инстаграме. Про «Золотой мяч» там не было ни слова.
«Горд стать лучшим игроком Серии А. Благодарен одноклубникам по «Юве» и всем, кто голосовал за меня. Сложный чемпионат, у меня был первый год в Италии, но я очень счастлив. Хочу снова выиграть этот приз».