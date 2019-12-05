«Работаю с особенным другом». Роналду встретился с боксером Головкиным для проекта DAZN

Криштиану Роналду не поехал на церемонию вручения «Золотого мяча» и получил награду от Серии А. В мидвик проходят туры в Англии и Франции, а также кубковые матчи в Италии, но «Ювентус» стартует в этом турнире только в январе, так что у Роналду было время до следующей игры для своих дел.

Криштиану встретился со знаменитым боксером Геннадием Головкиным из Казахстана. Спортсмены обменялись подарками: Головкин презентовал Роналду боксерские перчатки, а тот – майку «Юве» с седьмым номером и фамилией боксера.

«Работаю над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом. Приятно тебя видеть», – написал португалец в инстаграме.