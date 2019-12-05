«Работаю с особенным другом». Роналду встретился с боксером Головкиным для проекта DAZN
Криштиану Роналду не поехал на церемонию вручения «Золотого мяча» и получил награду от Серии А. В мидвик проходят туры в Англии и Франции, а также кубковые матчи в Италии, но «Ювентус» стартует в этом турнире только в январе, так что у Роналду было время до следующей игры для своих дел.
Криштиану встретился со знаменитым боксером Геннадием Головкиным из Казахстана. Спортсмены обменялись подарками: Головкин презентовал Роналду боксерские перчатки, а тот – майку «Юве» с седьмым номером и фамилией боксера.
«Работаю над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом. Приятно тебя видеть», – написал португалец в инстаграме.
«Отличный день в Турине с моим другом Криштиану. Готовим новый проект с DAZN», – под таким же фото написал Головкин. «Скоро увидимся, мой друг!» – подпись под селфи.
«Два короля», – так на встречу отреагировал официальный аккаунт DAZN. Интересно, что у спортсменов есть кое-что общее из истории – каждый из них в 2004 году выиграл серебряную медаль крупнейшего международного турнира. 15 лет назад Головкин стал серебряным призером Олимпиады в Афинах, а Роналду занял с Португалией второе место на Евро-2004.
DAZN – это стриминговая платформа, которая была создана три года назад. Она начинала с показов студенческих видов спорта, а затем перешла на профессиональный бокс и ММА – фактически с бокса и запустившись в США полноценно. Кроме того, сервис покрывает события главных мировых лиг – футбольных (внутренние плюс еврокубки), хоккейной НХЛ, баскетбольной НБА, бейсбольной МЛБ, а также НФЛ, КХЛ и других чемпионатов и видов спорта.
С DAZN сотрудничают звездные спортсмены. Например, Роналду стал послом компании в 2018 году – он рассказывает о своей жизни в Турине и событиях в футболе. У Головкина с DAZN контракт на шесть боев, два из которых уже состоялись.
Вот такое видео было с Роналду, где он назвал себя совершенным игроком:
Или интервью перед сражениями «Юве» против «Атлетико» в Лиге чемпионов:
А это первое видео после подписания контракта. Сразу после этого сервис DAZN показал несколько интервью с Криштиану – о новом клубе («Ювентусе»), его голах, его детях, а также о других видах спорта, которые он смотрит.