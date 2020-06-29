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«Барселона» и «Ювентус» изящно обманули финансовый фэйр-плей: обменялись игроками – и оба получили прибыль
«Барселона» и «Ювентус» меняются центральными полузащитниками: в «Барсу» поедет Пьянич, а Артур будет играть за «Юве». Трансферы пройдут не обменом, а как два отдельных перехода.
Объявляет «Барса»:
Сезон-2019/20 Артур и Пьянич доиграют на местах и рокируются в межсезонье.
По Артуру вкратце:
- Летом 2018 года «Барселона» купила его за 31 миллион евро (данные – Transfermarkt);
- Спустя два года продает за 72 млн (+10 млн – бонусы);
- За два неполных сезона у него 72 матча во всех турнирах, полтора года – железобетонная основа, но при Сетьене – в основном выходы на замену.
По Пьяничу:
- Летом 2016-го «Ювентус» потратил на него 32 миллиона (данные – Transfermarkt);
- Через четыре года – продажа за 60 миллионов;
- Четыре неполных сезона – 171 матч, шесть трофеев.
Forbes объясняет, зачем клубам нужны отдельные трансферы, а не просто обмен с доплатой. По условиям финансового фэйр-плей, стоимость игрока делится на количество лет в контракте. Соответственно, с каждым годом уменьшается одинаково – это называется амортизацией. Вот как это выглядит (суммы незначительно отличаются от тех, что предоставляет Transfermarkt):
- «Барса» купила Артура за 30 млн, подписав шестилетний контракт.
- Тогда с каждым годом его стоимость уменьшается на 5 миллионов (30 млн / 6 лет = 5 млн).
- Года прошло два, стоимость уменьшилась на 10, теперь он стоит 20 млн.
- «Барса» продает его за 72 = получает прибыль в 52 миллиона евро.
Аналогично с Пьяничем.
- Покупка за 35 млн и контракт на пять лет – уменьшение с каждым годом на 7 млн.
- Спустя два года (минус 14 млн – стал стоить 21 млн), он продлил контракт еще на два.
- То есть впереди те же пять лет контракта, и тогда уже 21 млн делится на эти пять, каждый год – минус 4,2 млн.
- Два года прошло с тех пор. 21 млн минус 8,4 млн за два года – Пьянич стоит 12,6.
- «Юве» продает Пьянича за 60 млн, прибыль – без малого 48 млн.
Так «Барселона» и «Ювентус» по факту обменялись игроками, а формально предоставят по сделкам о продажах прибыльные показатели – примерно по 50 млн и у тех, и у других. Совсем точные данные тут не слишком важны. Все это – очень грубый подсчет только о трансферных суммах (в реальности еще есть другие показатели вроде зарплаты и прочих расходов).
Похожую схему «Ювентус» и «Манчестер Сити» использовали прошлым летом. Данило перешел в «Юве» за 37 миллионов, Канселу в «Сити» – за 65. Это тоже были два разных трансфера.
В мае The Athletic писал, что «Барселоне» для ФФП как раз нужно найти 50 млн прибыли к 30 июня, чтобы правильно закрыть финансовый год.
18 июня УЕФА принял экстренные во время пандемии меры для ФФП:
• 2020 и 2021 финансовые годы будут оценены как один период;
• контрольный период 2020/2021 сокращен, он охватит только два отчетных периода (финансовые годы с окончанием в 2018 и 2019 годах);
• контрольный период 2021/2022 продлен и охватит четыре отчетных периода (финансовые годы с окончанием в 2018-2019-2020 и 2021 годах).
Вероятно, оба суперклуба успешно сыграли на опережение.