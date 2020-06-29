«Барселона» и «Ювентус» изящно обманули финансовый фэйр-плей: обменялись игроками – и оба получили прибыль

Так «Барселона» и «Ювентус» по факту обменялись игроками, а формально предоставят по сделкам о продажах прибыльные показатели – примерно по 50 млн и у тех, и у других . Совсем точные данные тут не слишком важны. Все это – очень грубый подсчет только о трансферных суммах (в реальности еще есть другие показатели вроде зарплаты и прочих расходов).

Похожую схему «Ювентус» и «Манчестер Сити» использовали прошлым летом. Данило перешел в «Юве» за 37 миллионов, Канселу в «Сити» – за 65. Это тоже были два разных трансфера.