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#Барселона #Футбол #Ювентус #Серия А #Примера #Миралем Пьянич #Артур

«Барселона» и «Ювентус» изящно обманули финансовый фэйр-плей: обменялись игроками – и оба получили прибыль

29 июня, 22:44
Михаил Морозов

imago sportfotodienst / Global Look Press

«Барселона» и «Ювентус» меняются центральными полузащитниками: в «Барсу» поедет Пьянич, а Артур будет играть за «Юве». Трансферы пройдут не обменом, а как два отдельных перехода.

Объявляет «Барса»:

Сезон-2019/20 Артур и Пьянич доиграют на местах и рокируются в межсезонье.

По Артуру вкратце:

  • Летом 2018 года «Барселона» купила его за 31 миллион евро (данные – Transfermarkt);
  • Спустя два года продает за 72 млн (+10 млн – бонусы);
  • За два неполных сезона у него 72 матча во всех турнирах, полтора года – железобетонная основа, но при Сетьене – в основном выходы на замену.

По Пьяничу:

  • Летом 2016-го «Ювентус» потратил на него 32 миллиона (данные – Transfermarkt);
  • Через четыре года – продажа за 60 миллионов;
  • Четыре неполных сезона – 171 матч, шесть трофеев.

www.imago-images.de / Global Look Press

Forbes объясняет, зачем клубам нужны отдельные трансферы, а не просто обмен с доплатой. По условиям финансового фэйр-плей, стоимость игрока делится на количество лет в контракте. Соответственно, с каждым годом уменьшается одинаково – это называется амортизацией. Вот как это выглядит (суммы незначительно отличаются от тех, что предоставляет Transfermarkt):

  • «Барса» купила Артура за 30 млн, подписав шестилетний контракт.
  • Тогда с каждым годом его стоимость уменьшается на 5 миллионов (30 млн / 6 лет = 5 млн).
  • Года прошло два, стоимость уменьшилась на 10, теперь он стоит 20 млн.
  • «Барса» продает его за 72 = получает прибыль в 52 миллиона евро.

Аналогично с Пьяничем.

  • Покупка за 35 млн и контракт на пять лет – уменьшение с каждым годом на 7 млн.
  • Спустя два года (минус 14 млн – стал стоить 21 млн), он продлил контракт еще на два.
  • То есть впереди те же пять лет контракта, и тогда уже 21 млн делится на эти пять, каждый год – минус 4,2 млн.
  • Два года прошло с тех пор. 21 млн минус 8,4 млн за два года – Пьянич стоит 12,6.
  • «Юве» продает Пьянича за 60 млн, прибыль – без малого 48 млн.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Так «Барселона» и «Ювентус» по факту обменялись игроками, а формально предоставят по сделкам о продажах прибыльные показатели – примерно по 50 млн и у тех, и у других. Совсем точные данные тут не слишком важны. Все это – очень грубый подсчет только о трансферных суммах (в реальности еще есть другие показатели вроде зарплаты и прочих расходов).

Похожую схему «Ювентус» и «Манчестер Сити» использовали прошлым летом. Данило перешел в «Юве» за 37 миллионов, Канселу в «Сити» – за 65. Это тоже были два разных трансфера.

В мае The Athletic писал, что «Барселоне» для ФФП как раз нужно найти 50 млн прибыли к 30 июня, чтобы правильно закрыть финансовый год.

AFLO / Global Look Press

18 июня УЕФА принял экстренные во время пандемии меры для ФФП:

• 2020 и 2021 финансовые годы будут оценены как один период;

• контрольный период 2020/2021 сокращен, он охватит только два отчетных периода (финансовые годы с окончанием в 2018 и 2019 годах);

• контрольный период 2021/2022 продлен и охватит четыре отчетных периода (финансовые годы с окончанием в 2018-2019-2020 и 2021 годах).

Вероятно, оба суперклуба успешно сыграли на опережение.

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