Барселона
Лига чемпионов
Футбол
Лионель Месси
Усман Дембеле
Мартин Брэйтуэйт
Ювентус
Динамо К
Ференцварош
#Барселона #Лига чемпионов #Футбол #Лионель Месси #Ювентус #Усман Дембеле #Мартин Брэйтуэйт #Динамо К #Ференцварош
«Барселона» стала первой командой, которая забивала с пенальти в пяти турах ЛЧ подряд
03 декабря, 10:47
«Барселона» в этой Лиге чемпионов:
1-й тур, матч с «Ференцварошем». Лионель Месси забивает с пенальти.
2-й тур, игра с «Ювентусом». Месси забивает с пенальти.
3-й тур, матч с «Динамо» К. Месси реализовал свой пенальти.
4-й тур, ответная встреча с киевским «Динамо». С пенальти забивает Брэйтуэйт.
5-й тур, вторая игра с «Ференцварошем». Усман Дембеле забивает с пенальти.
У «Барселоны» голы с пенальти в пяти турах ЛЧ подряд – до этого ни одной команде не удавалось такое достижение.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые