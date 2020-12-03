«Барселона» стала первой командой, которая забивала с пенальти в пяти турах ЛЧ подряд

«Барселона» в этой Лиге чемпионов:

1-й тур, матч с «Ференцварошем». Лионель Месси забивает с пенальти.

2-й тур, игра с «Ювентусом». Месси забивает с пенальти.

3-й тур, матч с «Динамо» К. Месси реализовал свой пенальти.

4-й тур, ответная встреча с киевским «Динамо». С пенальти забивает Брэйтуэйт.

5-й тур, вторая игра с «Ференцварошем». Усман Дембеле забивает с пенальти.

У «Барселоны» голы с пенальти в пяти турах ЛЧ подряд – до этого ни одной команде не удавалось такое достижение.