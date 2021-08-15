«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», хотя пропустила два гола после 80-й минуты

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счетом 4:2 в первом туре нового сезона Примеры. Мартин Брэйтуэйт оформил дубль. Он забил столько же голов за весь предыдущий сезон.

«Барселона» вела со счетом 3:0, но пропустила два гола после 80-й минуты. В марте 2021 года «Барселона» громила «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.

Новый матч был для команды первым после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ». В стартовом составе вышел 18-летний Педри. В сезоне-2020/21 он сыграл 73 матча – больше любого игрока в Европе.