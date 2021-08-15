Барселона
Примера
Мартин Брэйтуэйт
Реал Сосьедад
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#Барселона #Примера #Реал Сосьедад #Мартин Брэйтуэйт

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», хотя пропустила два гола после 80-й минуты

вчера, 22:55

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» со счетом 4:2 в первом туре нового сезона Примеры. Мартин Брэйтуэйт оформил дубль. Он забил столько же голов за весь предыдущий сезон.

«Барселона» вела со счетом 3:0, но пропустила два гола после 80-й минуты. В марте 2021 года «Барселона» громила «Реал Сосьедад» со счетом 6:1.

Новый матч был для команды первым после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ». В стартовом составе вышел 18-летний Педри. В сезоне-2020/21 он сыграл 73 матча – больше любого игрока в Европе.

Матч завершен
Барселона
Барселона
Пике 19
Брайтвайт 45
Брайтвайт 59
Роберто 90
4:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лобете 82
Оярсабаль 85
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Источник:
Гол.ру
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