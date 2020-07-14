Менди – 21-й игрок «Реала», забивший гол в Примере. Это рекорд турнира

В этом сезоне за «Реал» забивали Бензема, Рамос, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Вальверде, Варан, Родриго, Бэйл, Васкес, Йович, Асенсио, Карвахаль, Иско, Азар, Марсело, Хамес, Диас, Начо и Менди. Ни у одной команды в истории чемпионата Испании за один сезон не забивало столько игроков.

Менди забил в матче с «Гранадой», в котором «Реал» победил 2:1 – для клуба это девятая победа в Примере подряд. Для того чтобы стать чемпионом, «Реалу» нужно в следующих двух матчах (против «Вильярреала» и «Леганеса») набрать два очка.