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#Ферлан Менди #Футбол #Реал #Примера #Леганес #Гранада #Вильярреал

Менди – 21-й игрок «Реала», забивший гол в Примере. Это рекорд турнира

14 июля 2020, 09:18

В этом сезоне за «Реал» забивали Бензема, Рамос, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Вальверде, Варан, Родриго, Бэйл, Васкес, Йович, Асенсио, Карвахаль, Иско, Азар, Марсело, Хамес, Диас, Начо и Менди. Ни у одной команды в истории чемпионата Испании за один сезон не забивало столько игроков.

Менди забил в матче с «Гранадой», в котором «Реал» победил 2:1 – для клуба это девятая победа в Примере подряд. Для того чтобы стать чемпионом, «Реалу» нужно в следующих двух матчах (против «Вильярреала» и «Леганеса») набрать два очка.

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