Леганес
Футбол
Хавьер Агирре
Поделиться:
Комментарии:
0
#Леганес #Футбол #Хавьер Агирре

Тренер «Леганеса» сказал, что чемпионат Испании вернется 20 июня

08 мая 2020, 09:09

Хавьер Агирре в интервью Marca рассказал о схеме проведения оставшейся части сезона Примеры:

  • Чемпионат возобновится 20 июня.
  • Оставшиеся 11 туров будут доиграны до 26 июля.
  • Матчи будут по средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

«Руководство Примеры уже уведомило меня об этом. Мы уже сдали тесты и завтра (8 мая) начнем наши тренировки».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Большой спорт постепенно возвращается после коронавируса:
Возобновление Бундеслиги: без рукопожатий, измерение температур на стадионах, пресс-конференции – удаленно
Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Леганес
#Футбол
#Хавьер Агирре