Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного

UFC 249 закончился. Главные итоги – по ссылке

Топовый спорт возвращается турниром UFC 249, который примет американский штат Флорида. Да, это тот самый турнир, где изначально планировали бой с участием Хабиба. Да, это именно тот турнир, который перенесли с 18 апреля (за пару дней до начала). Пока нового переноса не ожидают и все согласования выглядят надежными. Дэйна Уайт анонсирует один из лучших вечеров в истории промоушена.

Кто и когда там дерется?

UFC 249 для российских зрителей пройдет в ночь с 9 на 10 мая. Важно, что время начала может немного измениться. Официальный сайт UFC в разделе турнира указывает одни цифры, а в материале о трансляциях на весь мир – другие (2:00, 4:00, 6:00). Из-за не самой большой разницы ориентируемся на первоначальные цифры. Бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи завершит турнир и начнется рано утром в воскресенье.

Ранние прелимы (1:30):

Райан Спанн – Сэм Алви

Брюс Митчелл – Чарльз Роса

Висенте Люке – Нико Прайс

Прелимы (3:00):

Юрайя Холл – Роналду Соуза ( UPD. Бой отменили, у Соузы нашли коронавирус )

) Карла Эспарза – Мишель Уотерсон

Алексей Олейник – Фабрисиу Вердум

Энтони Петтис – Дональд Серроне

Основной кард (5:00):