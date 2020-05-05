Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного
UFC 249 закончился. Главные итоги – по ссылке
Топовый спорт возвращается турниром UFC 249, который примет американский штат Флорида. Да, это тот самый турнир, где изначально планировали бой с участием Хабиба. Да, это именно тот турнир, который перенесли с 18 апреля (за пару дней до начала). Пока нового переноса не ожидают и все согласования выглядят надежными. Дэйна Уайт анонсирует один из лучших вечеров в истории промоушена.
Кто и когда там дерется?
UFC 249 для российских зрителей пройдет в ночь с 9 на 10 мая. Важно, что время начала может немного измениться. Официальный сайт UFC в разделе турнира указывает одни цифры, а в материале о трансляциях на весь мир – другие (2:00, 4:00, 6:00). Из-за не самой большой разницы ориентируемся на первоначальные цифры. Бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи завершит турнир и начнется рано утром в воскресенье.
Ранние прелимы (1:30):
- Райан Спанн – Сэм Алви
- Брюс Митчелл – Чарльз Роса
- Висенте Люке – Нико Прайс
Прелимы (3:00):
- Юрайя Холл – Роналду Соуза (UPD. Бой отменили, у Соузы нашли коронавирус)
- Карла Эспарза – Мишель Уотерсон
- Алексей Олейник – Фабрисиу Вердум
- Энтони Петтис – Дональд Серроне
Основной кард (5:00):
- Грег Харди – Йорган де Кастро
- Джереми Стивенс – Келвин Каттар
- Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк
- Генри Сехудо – Доминик Круз
- Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи
Где все это посмотреть?
- Ранние прелимы покажет только UFC Fight Pass. При регистрации предлагают на выбор три тарифных плана на различные подписки. Самый дешевый стоит всего 399 рублей и предполагает ежемесячную оплату. Подписка на 6 месяцев – 1999 рублей, на год – 2499. У каждой из них есть бесплатные периоды в 7, 14 и 30 дней, если вы регистрируетесь в первый раз.
- More.TV начнет трансляцию с прелимов – там показывает канал UFC ТВ. Можно попробовать семь дней бесплатной подписки, а дальше она стоит по 299 рублей в месяц. По такой же цене действует минимальная подписка на платформе Wink (со ссылкой на тот же канал UFC ТВ).
- Канал РЕН ТВ – самый удобный вариант для просмотра в России. Там трансляция начнется в 3:00 по московскому времени. Ожидается, что канал покажет бой с участием Алексея Олейника и все последующие поединки прелимов и основного карда. В телепрограмме написано, что все завершится к 7:30 утра.
Почему это такой важный турнир?
В бою Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона определится будущий соперник Хабиба. Возвращение самого Хабиба ожидают осенью – и оно точно получится интересным. Джастин Гэтжи знаменит своими сальто и мечтами о поединке с Хабибом. Тони Фергюсон уже пять раз планировал бой с Нурмагомедовым, но постоянно что-то срывалось и переносилось.
Интересно возвращение в UFC Доминика Круза. Генри Сехудо против Жозе Альдо – такая вывеска изначально заходила от Дэйны Уайта. Альдо снялся, а против Сехудо поставили бывшего чемпиона. Такого бывшего, что Круза не видели в UFC с 2016 года. Тогда же он проиграл Коди Гарбрэндту и временно ушел всего с двумя поражениями в карьере.
Все необычно не только из-за ярких имен. UFC 249 – первая реальная проверка топ-спорта в условиях пандемии коронавируса. Сработают ли меры безопасности? Какое внимание соберет турнир после такого карантинного простоя? Не растеряли ли форму бойцы, у каждого из которых нарушилась подготовка? Именно по UFC 249 оценят последующие турниры по всему спорту.