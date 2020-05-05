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#UFC #MMA #Тони Фергюсон #Дэйна Уайт #Джастин Гэтжи #Доминик Круз

Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного

05 мая, 16:25
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

UFC 249 закончился. Главные итоги – по ссылке

Топовый спорт возвращается турниром UFC 249, который примет американский штат Флорида. Да, это тот самый турнир, где изначально планировали бой с участием Хабиба. Да, это именно тот турнир, который перенесли с 18 апреля (за пару дней до начала). Пока нового переноса не ожидают и все согласования выглядят надежными. Дэйна Уайт анонсирует один из лучших вечеров в истории промоушена.

Кто и когда там дерется?

UFC 249 для российских зрителей пройдет в ночь с 9 на 10 мая. Важно, что время начала может немного измениться. Официальный сайт UFC в разделе турнира указывает одни цифры, а в материале о трансляциях на весь мир – другие (2:00, 4:00, 6:00). Из-за не самой большой разницы ориентируемся на первоначальные цифры. Бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи завершит турнир и начнется рано утром в воскресенье.

Ранние прелимы (1:30):

  • Райан Спанн – Сэм Алви
  • Брюс Митчелл – Чарльз Роса
  • Висенте Люке – Нико Прайс

Прелимы (3:00):

  • Юрайя Холл – Роналду Соуза (UPD. Бой отменили, у Соузы нашли коронавирус)
  • Карла Эспарза – Мишель Уотерсон
  • Алексей Олейник – Фабрисиу Вердум
  • Энтони Петтис – Дональд Серроне

Основной кард (5:00):

  • Грег Харди – Йорган де Кастро
  • Джереми Стивенс – Келвин Каттар
  • Франсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк
  • Генри Сехудо – Доминик Круз
  • Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи

Где все это посмотреть?

  1. Ранние прелимы покажет только UFC Fight Pass. При регистрации предлагают на выбор три тарифных плана на различные подписки. Самый дешевый стоит всего 399 рублей и предполагает ежемесячную оплату. Подписка на 6 месяцев – 1999 рублей, на год – 2499. У каждой из них есть бесплатные периоды в 7, 14 и 30 дней, если вы регистрируетесь в первый раз.
  2. More.TV начнет трансляцию с прелимов – там показывает канал UFC ТВ. Можно попробовать семь дней бесплатной подписки, а дальше она стоит по 299 рублей в месяц. По такой же цене действует минимальная подписка на платформе Wink (со ссылкой на тот же канал UFC ТВ).
  3. Канал РЕН ТВ – самый удобный вариант для просмотра в России. Там трансляция начнется в 3:00 по московскому времени. Ожидается, что канал покажет бой с участием Алексея Олейника и все последующие поединки прелимов и основного карда. В телепрограмме написано, что все завершится к 7:30 утра.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почему это такой важный турнир?

В бою Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона определится будущий соперник Хабиба. Возвращение самого Хабиба ожидают осенью – и оно точно получится интересным. Джастин Гэтжи знаменит своими сальто и мечтами о поединке с Хабибом. Тони Фергюсон уже пять раз планировал бой с Нурмагомедовым, но постоянно что-то срывалось и переносилось.

Интересно возвращение в UFC Доминика Круза. Генри Сехудо против Жозе Альдо – такая вывеска изначально заходила от Дэйны Уайта. Альдо снялся, а против Сехудо поставили бывшего чемпиона. Такого бывшего, что Круза не видели в UFC с 2016 года. Тогда же он проиграл Коди Гарбрэндту и временно ушел всего с двумя поражениями в карьере.

Все необычно не только из-за ярких имен. UFC 249 – первая реальная проверка топ-спорта в условиях пандемии коронавируса. Сработают ли меры безопасности? Какое внимание соберет турнир после такого карантинного простоя? Не растеряли ли форму бойцы, у каждого из которых нарушилась подготовка? Именно по UFC 249 оценят последующие турниры по всему спорту.

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