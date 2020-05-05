США больше всего пострадали от коронавируса, но первыми разрешили спорт. Как так?
Коронавирус в США: первое место по заболевшим, тысячи смертей, миллионы тестов
Первое место по числу заболевших COVID-19 давно закрепилось за США. Еще в конце апреля цифра перешла за миллион, а теперь приближается к новым рекордным отметкам (почти 1,3 миллиона человек). Сразу за США идут Испания и Италия – там заболели более 200 тысяч человек, но уже снимаются некоторые ограничения.
Еще 13 апреля во всех американских штатах подтвердились смерти от коронавируса. К 5 мая умерших насчитали уже 67 тысяч. The New York Times пишет страшное: в июне повысится среднее количество смертей за сутки. Сейчас оно 1750 человек, а будет сразу 3 тысячи. Дональд Трамп предполагает, что всего от коронавируса умрут около 100 тысяч человек.
Огромное число заболевших Трамп объясняет массовым тестированием. 25 апреля он написал в твиттере, что в США провели уже 5 миллионов тестов на коронавирус. Среднесуточная цифра по тестам тогда достигла 200 тысяч в день, но ее планируют увеличить сразу в два раза. Постоянное тестирование ждет и спортсменов – уже 9 мая в США пройдет турнир UFC 249.
Cразу важное: 9 мая – дата на США. В России посмотреть бои можно в ночь с 9 на 10 мая. Основной кард с главным боем между Фергюсоном и Гэтжи стартует в 5 утра по московскому времени. Если все еще не верите в проведение турнира (в прошлый раз все сорвалось за пару дней до начала), то вот контекст: Тони Фергюсон выкладывает фотки из самолета по пути на UFC 249.
Дэйна Уайт почти каждый день анонсирует поединки:
UFC 249 постоянно переносили, но Уайт все согласовал
Все планировалось еще 18 апреля, но Уайта в последний момент вынудили на перенос. Тогда все планировалось в штате Калифорния, где проведению помешала настороженность местных властей. The New York Times раскрыл целую схему давления на президента UFC: губернатор штата пошел к ESPN и Disney, чтобы те не позволили Уайту провести турнир. Сработало.
Теперь UFC 249 пройдет в Джексонвилле. В этой ситуации точно не обошлось без политического влияния президента Трампа. Сам Трамп еще в апреле проводил конференции с представителями НБА и НХЛ, где намекал им на скорое разрешение по спорту. Но первым дал отмашку именно по UFC – с Уайтом они давно дружат и даже обсуждают бои.
Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис еще 13 апреля включил весь спорт в услуги первой необходимости и разрешил UFC проводить турниры у себя. Так и возник Джексонвилл в качестве места проведения. Флорида не ограничится одними турнирами по смешанным единоборствам. ДеСантис уже рассказал, что разрешил соревнования по рестлингу и работает над разрешением для гольфа.
Каким будет UFC 249: постоянные тесты, личные залы и запрет на уход
Дэйна Уайт считает, что UFC 249 – один из лучших турниров в истории по именам. Фергюсон и Гэтжи определят будущего соперника Хабиба. Вернувшийся в UFC Круз выйдет против Сехудо. Россиянам особенно важно последить за Олейником, который подерется с Вердумом. Даже без Хабиба этот турнир все равно выделяется, а 13 и 16 мая все в том же Джексонвилле пройдут еще два турнира UFC.
UFC 249 станет первым официально разрешенным турниром из всех крупных соревнований, которые прерывались и переносились из-за коронавируса. Возвращение немецкой Бундеслиги пока планируется с 15 мая, остальные футбольные чемпионаты возобновятся еще позже (а некоторые не возобновятся вообще). Похожая ситуация и в других видах спорта, где все еще хотят доиграть крупные соревнования.
В США больше всего заболевших, много смертей, но разрешается турнир UFC. Правила безопасности – вот:
- Медосмотр и тесты на коронавирус для бойцов и их команд.
- Тесты дважды в день, запрет на уход с территории отелей.
- Никаких членов семей и друзей рядом в отелях.
- Тренировки в личных залах с дезинфицирующими ковриками.