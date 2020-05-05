США больше всего пострадали от коронавируса, но первыми разрешили спорт. Как так?

Коронавирус в США: первое место по заболевшим, тысячи смертей, миллионы тестов

Первое место по числу заболевших COVID-19 давно закрепилось за США. Еще в конце апреля цифра перешла за миллион, а теперь приближается к новым рекордным отметкам (почти 1,3 миллиона человек). Сразу за США идут Испания и Италия – там заболели более 200 тысяч человек, но уже снимаются некоторые ограничения.

Еще 13 апреля во всех американских штатах подтвердились смерти от коронавируса. К 5 мая умерших насчитали уже 67 тысяч. The New York Times пишет страшное: в июне повысится среднее количество смертей за сутки. Сейчас оно 1750 человек, а будет сразу 3 тысячи. Дональд Трамп предполагает, что всего от коронавируса умрут около 100 тысяч человек.

Огромное число заболевших Трамп объясняет массовым тестированием. 25 апреля он написал в твиттере, что в США провели уже 5 миллионов тестов на коронавирус. Среднесуточная цифра по тестам тогда достигла 200 тысяч в день, но ее планируют увеличить сразу в два раза. Постоянное тестирование ждет и спортсменов – уже 9 мая в США пройдет турнир UFC 249.

Cразу важное: 9 мая – дата на США. В России посмотреть бои можно в ночь с 9 на 10 мая. Основной кард с главным боем между Фергюсоном и Гэтжи стартует в 5 утра по московскому времени. Если все еще не верите в проведение турнира (в прошлый раз все сорвалось за пару дней до начала), то вот контекст: Тони Фергюсон выкладывает фотки из самолета по пути на UFC 249.