UFC 249 все же отменен. Уайту позвонили из Disney и ESPN – их попросил губернатор Калифорнии
Слова Дэйны Уайта от 6 апреля: «Турнир состоится, но без Хабиба. Скоро я объявлю полный список участников».
С тех пор – куча инсайдов. Одни говорили, что UFC 249 состоится на закрытом острове (у нас даже был текст – в нем мы рассказывали об этом). Чуть позже появилась информация, что турнир состоится в казино на земле индейской резервации (там не действуют законы США).
Сейчас – новая информация о турнире от самого Уайта. UFC 249 отменен из-за коронавируса. Вот комментарий Уайта:
«Мы получили звонок сверху. Мне сказали остановиться, чтобы я не делал турнир в следующую субботу. Это касается и следующих ивентов. Но все хорошо, мы должны пройти это и вернуться при первой же возможности. Прессинг на меня не влияет: я в этом деле уже 20 лет. Мне плевать, что думают другие люди. Но здоровье и безопасность – это то, что волнует нас в первую очередь. Мы вернемся очень скоро».
Дальше Уайт подчеркнул, что ему звонили люди с руководящих должностей Disney (владельцы канала ESPN) и ESPN, с которым у UFC заключен пятилетний контракт. Уайт подчеркнул, что очень уважает этих людей, поэтому решился на отмену UFC 249.
The New York Times пишет: на отмене турнире настоял губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, который надавил на Уайта через Disney и ESPN.
Несколько реакций на отмену этого турнира:
- Тони Фергюсон: «Я уверен, что есть веская причина отмены UFC 249. Давайте будем реалистами. Я должен продолжать верить. Я должен окружать себя этим узким кругом людей и продолжать контролировать свои тренировки».
- Ризван Магомедов (менеджер Хабиба): «Куда сейчас лететь нужно? Как найдете рейс, не забудьте набрать Путину».
- ESPN же объяснили свою просьбу отменить турнир так: «Мы находимся в постоянном контакте с UFC в отношении UFC 249. Никто не хочет возвращения спорта больше, чем мы. Но мы не чувствовали, что это было подходящее время по ряду причин. ESPN выразил свою обеспокоенность компании UFC, и они поняли нас».
- Рей Борг (на UFC 249 должен был драться с Марлоном Верой): «***. Спасибо Дэйне Уайту за то, что прошел через ад, чтобы сделать турнир реальностью. За то, что дал шанс выступить на турнире».