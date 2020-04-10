UFC 249 все же отменен. Уайту позвонили из Disney и ESPN – их попросил губернатор Калифорнии

Сейчас – новая информация о турнире от самого Уайта. UFC 249 отменен из-за коронавируса. Вот комментарий Уайта:

«Мы получили звонок сверху. Мне сказали остановиться, чтобы я не делал турнир в следующую субботу. Это касается и следующих ивентов. Но все хорошо, мы должны пройти это и вернуться при первой же возможности. Прессинг на меня не влияет: я в этом деле уже 20 лет. Мне плевать, что думают другие люди. Но здоровье и безопасность – это то, что волнует нас в первую очередь. Мы вернемся очень скоро».

Дальше Уайт подчеркнул, что ему звонили люди с руководящих должностей Disney (владельцы канала ESPN) и ESPN, с которым у UFC заключен пятилетний контракт. Уайт подчеркнул, что очень уважает этих людей, поэтому решился на отмену UFC 249.

The New York Times пишет: на отмене турнире настоял губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, который надавил на Уайта через Disney и ESPN.

Несколько реакций на отмену этого турнира: