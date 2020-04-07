Почему вместо Хабиба Фергюсон дерется с Гэтжи? Разбираем главные вопросы к UFC по новому турниру
Почему бой Хабиба и Фергюсона сорвался в пятый раз?
Кратко. Из-за неопределенности с местом проведения боя Хабиб улетел в Россию. Потом закрыли границы и отменили авиарейсы, а согласованного места по-прежнему не было. Дэйна Уайт признает, что в подготовке к турниру UFC 249 все допустили ошибки. Он призывает не обвинять только одного Хабиба в срыве поединка с Фергюсоном.
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Каким образом соперником Фергюсона стал Гэтжи?
Американцу Джастину Гэтжи 31 год. За свою карьеру в UFC Гэтжи проигрывал только дважды (Альваресу и Порье). Сейчас он имеет серию из трех побед – в последнем бою выиграл у Дональда Серроне. Изначально планировались пары Конор – Гэтжи, Хабиб – Фергюсон. Их победители выходили друг на друга, а сейчас Гэтжи скакнул на ступеньку выше и сразу попал на Фергюсона.
Фергюсон – фаворит боя. В его команде называют Гэтжи легким соперником. Они подерутся за временный титул чемпиона в легком весе.
С кем и когда теперь подерется Хабиб?
Номинально для Хабиба ничего не поменялось. Он по-прежнему остается непобедимым чемпионом, который ждет нового соперника. Дэйна Уайт говорит, что именно победитель боя Фергюсон – Гэтжи потом выйдет на Хабиба. Это может произойти в августе или в середине сентября. Такие возможные даты своего следующего боя называл сам Хабиб, когда просил Уайта перенести поединок с Фергюсоном на поздний срок.
Где пройдет UFC 249?
США, Абу-Даби, Белоруссия или даже Россия? Весь март назывались такие места, но реальные расклады оказались интереснее. Дэйна Уайт для UFC 249 договаривается о частном острове, о чем сам уже открыто рассказывает. Президент UFC частично сдержал обещание: UFC 249 состоится где-то на этой планете, но без Хабиба. Там же пройдут и другие поединки – Уайт планирует их каждую неделю. Всех бойцов обязательно проверят на наличие коронавируса.
Какие еще поединки там будут?
Главный бой вечера – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. Из остальных поединков выделяется пара Розенструйка и Нганну. 4 апреля с просьбой об организации боя к Дэйне Уайту обратился сам Розенструйк. Уайт организовал все за пару суток: Розенструйк и Нганну оспорят титул временного чемпиона в тяжелом весе. Их бой запланировали еще 28 марта на турнире в Коламбусе, но тогда перенесли из-за коронавируса. Вот полный файт-кард турнира UFC 249:
Как поступят со зрителями?
Дэйна Уайт уже давно предупреждал, что зрителей на UFC 249 не пустят. Атмосферой вынужденно жертвуют, чтобы оставалась возможность для организации боев. 18 марта Уайт шутил в твиттере, что Хабиб и Фергюсон вообще подерутся на луне – там на них посмотрит Илон Маск. Без Хабиба реальной луной оказался частный остров, куда бойцов доставят на частных самолетах. Еще одно выполненное обещание Уайта: UFC 249 – закрытое мероприятие.
Где и когда на это все посмотреть?
Дата 18 апреля всегда оставалась важной для Дэйны Уайта. Изначально все упиралось в принципы Хабиба: он не дерется во время Рамадана. В новых условиях важны принципы уже самого Уайта – он пообещал всем турнир именно 18 апреля. Поэтому дата согласована и пока сохраняется без изменений. Везде только формируются сетки вещания, но в России бой Гэтжи и Фергюсона в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.