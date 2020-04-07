Почему вместо Хабиба Фергюсон дерется с Гэтжи? Разбираем главные вопросы к UFC по новому турниру

Каким образом соперником Фергюсона стал Гэтжи?

Американцу Джастину Гэтжи 31 год. За свою карьеру в UFC Гэтжи проигрывал только дважды (Альваресу и Порье). Сейчас он имеет серию из трех побед – в последнем бою выиграл у Дональда Серроне. Изначально планировались пары Конор – Гэтжи, Хабиб – Фергюсон. Их победители выходили друг на друга, а сейчас Гэтжи скакнул на ступеньку выше и сразу попал на Фергюсона.

Фергюсон – фаворит боя. В его команде называют Гэтжи легким соперником. Они подерутся за временный титул чемпиона в легком весе.

С кем и когда теперь подерется Хабиб?

Номинально для Хабиба ничего не поменялось. Он по-прежнему остается непобедимым чемпионом, который ждет нового соперника. Дэйна Уайт говорит, что именно победитель боя Фергюсон – Гэтжи потом выйдет на Хабиба. Это может произойти в августе или в середине сентября. Такие возможные даты своего следующего боя называл сам Хабиб, когда просил Уайта перенести поединок с Фергюсоном на поздний срок.