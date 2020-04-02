Президент UFC бесконечно говорил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится. Пока его отменяли 👅
Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона отменен в пятый раз. Пока об этом рассказал только сам Хабиб. Он сделал это дважды – сначала сказал во время прямого эфира, а потом объяснил отдельным постом в инстаграме. Хабиб называл несколько причин. Вот главные: неопределенность с местом проведения боя, закрытые границы и прерванное авиасообщение.
Пресс-служба Росавиации подтверждала, что Хабиб может получить необходимое разрешение на вылет в США (если там пройдет бой). Была проблема с возвращением в Россию, но до него оставалось еще много времени. В посте в инстаграме Хабиб раскрыл еще одну причину отказа от боя: «Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли, тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?».
Интереснее отказа Хабиба выглядит только реакция президента UFC Дэйны Уайта. Yahoo Sports дал эту цитату 1 апреля (после выступления Хабиба): «Все знали, что Хабиб не дерется». При этом в инстаграме самого Уайта все еще висит анонс предстоящего поединка Хабиба и Фергюсона: 18 апреля, UFC 249 – все по плану. Когда о решении Хабиба узнал сам Уайт? Что будет дальше с UFC 249? Почему Уайт сразу официально не объявил, что боя Хабиб – Фергюсон не будет?
Уайт до последнего продвигал бой Хабиба и Фергюсона
- Дэйна Уайт постоянно говорил, что Хабиб и Фергюсон подерутся. Но места до сих пор нет.
- Россия закрыла границы, но даже после этого Уайт анонсировал поединок.
- Перенос боя на другую ближайшую дату невозможен из-за Рамадана (у Хабиба с этим очень строго).
Дэйна Уайт постоянно объяснял, что бой Хабиба и Фергюсона состоится. Мы не брали его рекламные вбросы про поединок на луне и постоянный пиар UFC 249 (этого тоже было много). Только главные высказывания по Хабибу и Фергюсону:
- 17 марта. «Вероятно, все пройдет даже не в США. Без зрителей, но бой обязательно будет».
- 24 марта. «Как и вы, я тоже волновался за этот бой. Но я его проведу». Тогда же Уайт сказал, что уже знает место проведения боя.
- 31 марта. В России уже закрыты границы. Хабиб выступил в прямом эфире в инстаграме. Реакция Уайта: «Бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой планете».
Тогда же Уайт прикалывался в твиттере: «Дэйна Уайт пытается удержать Хабиба и Тони вместе». Напоминаем: уже после заявления Хабиба, что для Тони Фергюсона ищут другого соперника.
Другие бойцы из команды Хабиба тоже отказались от выступления на UFC 249: они ссылаются на сложности с вылетом из России. Сейчас Тони Фергюсону ищут нового соперника – об этом Хабиб говорил еще 30 марта. Сам Фергюсон на это реагирует в своем стиле. Он обвинил Хабиба в трусости и призвал UFC лишить его титула. Фергюсон считает, что напугал Хабиба, а возможность прилететь на место проведения боя у него по-прежнему есть.