Президент UFC бесконечно говорил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится. Пока его отменяли 👅

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона отменен в пятый раз. Пока об этом рассказал только сам Хабиб. Он сделал это дважды – сначала сказал во время прямого эфира, а потом объяснил отдельным постом в инстаграме. Хабиб называл несколько причин. Вот главные: неопределенность с местом проведения боя, закрытые границы и прерванное авиасообщение.

Пресс-служба Росавиации подтверждала, что Хабиб может получить необходимое разрешение на вылет в США (если там пройдет бой). Была проблема с возвращением в Россию, но до него оставалось еще много времени. В посте в инстаграме Хабиб раскрыл еще одну причину отказа от боя: «Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли, тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?».

Интереснее отказа Хабиба выглядит только реакция президента UFC Дэйны Уайта. Yahoo Sports дал эту цитату 1 апреля (после выступления Хабиба): «Все знали, что Хабиб не дерется». При этом в инстаграме самого Уайта все еще висит анонс предстоящего поединка Хабиба и Фергюсона: 18 апреля, UFC 249 – все по плану. Когда о решении Хабиба узнал сам Уайт? Что будет дальше с UFC 249? Почему Уайт сразу официально не объявил, что боя Хабиб – Фергюсон не будет?