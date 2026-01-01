Доминик Круз

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
MMA
Доминик Круз победил в UFC впервые с 2016 года
#Доминик Круз
MMA
Сехудо нокаутировал Круза и защитил титул. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры
#Генри Сехудо
Все новости
Материалы
Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте
#UFC
Гайд по UFC 249 во Флориде: где смотреть, кто дерется, что важного
#UFC
Все материалы