Доминик Круз

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MMA
Доминик Круз победил в UFC впервые с 2016 года
#Доминик Круз
MMA
Сехудо нокаутировал Круза и защитил титул. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры
#Генри Сехудо