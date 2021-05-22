Примера
Атлетико
Вальядолид
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#Примера #Атлетико #Вальядолид

🏆 «Атлетико» – чемпион Испании

2 часа назад

Это случилось после победы над «Вальядолидом» в последнем туре Примеры:

Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Плано 18
1:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Корреа 57
Суарес 67

🏆 «Атлетико» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. За весь сезон команда проиграла четыре раза – лучший показатель (вместе с «Реалом»).

🏆 «Атлетико» стал чемпионом Испании впервые с сезона-2013/14. Оба чемпионства выиграны под руководством Диего Симеоне, который тренирует клуб с 2011 года. Он выигрывал Примеру с «Атлетико» и как игрок, и как главный тренер.

🏆 Это одиннадцатое чемпионство в истории «Атлетико».

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Источник:
Гол.ру
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Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
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