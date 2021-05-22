🏆 «Атлетико» – чемпион Испании

🏆 «Атлетико» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. За весь сезон команда проиграла четыре раза – лучший показатель (вместе с «Реалом»).

🏆 «Атлетико» стал чемпионом Испании впервые с сезона-2013/14. Оба чемпионства выиграны под руководством Диего Симеоне, который тренирует клуб с 2011 года. Он выигрывал Примеру с «Атлетико» и как игрок, и как главный тренер.

🏆 Это одиннадцатое чемпионство в истории «Атлетико».