В Испании – массовые задержания по подозрению в договорных матчах

А причем тут «Уэска»?

Про этот клуб есть конкретика от Marca и RTVE. В прошлом году «Уэска» играла в Сегунде, но уже к концу чемпионата гарантировала себе место в Примере. После этого состоялся подозрительный матч с клубом «Химнастик», которому нужно было спасаться от вылета. «Химнастик» выиграл с минимальным счетом.

Под конец матча, когда счет еще был равным, букмекеры зафиксировали подозрительное количество ставок на победу «Химнастика» из России, Украины и Китая. В этом сезоне «Уэска» уже вылетела обратно в Сегунду, и если расследование закончится успешным обвинением, вряд ли скоро вернется в Ла Лигу.