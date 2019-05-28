В Испании – массовые задержания по подозрению в договорных матчах
Сегодня стало известно, что в Испании задержаны сразу несколько футболистов и членов клубов по делу о борьбе с договорными матчами. Вот кто они:
- 5 футболистов: Саму Сайс («Хетафе»), Иньиго Лопес Монтанья («Депортиво»), Рауль Браво (экс-«Реал»), Борха Фернандес (экс-«Вальядолид»), Карлос Аранда (экс-«Лас-Пальмас»).
- 2 человека из «Уэски»: президент Агустин Ласаоса и глава медицинского департамента Хуан Галиндо Лауса.
Как связаны эти футболисты?
Пока непонятно. Есть несколько пересечений, которые видны с первого взгляда:
- Четверо из них (все, кроме Монтаньи) – воспитанники «Реала», но давно там не играют. Браво, Фернандес и Аранда были в клубе одновременно (в начале 2000-х) и, скорее всего, знакомы. Сайс – намного моложе.
- Сайс и Монтанья играли в «Уэске», президент которой был арестован.
По информации El Periodico, футболисты проверяются на причастность к группировке, зарабатывавшей на ставках. Неустановленные лица платили футболистам перед матчем для того, чтобы по его итогу случался определенный исход: общий результат, количество угловых, результат в первом тайме.
А причем тут «Уэска»?
Про этот клуб есть конкретика от Marca и RTVE. В прошлом году «Уэска» играла в Сегунде, но уже к концу чемпионата гарантировала себе место в Примере. После этого состоялся подозрительный матч с клубом «Химнастик», которому нужно было спасаться от вылета. «Химнастик» выиграл с минимальным счетом.
Под конец матча, когда счет еще был равным, букмекеры зафиксировали подозрительное количество ставок на победу «Химнастика» из России, Украины и Китая. В этом сезоне «Уэска» уже вылетела обратно в Сегунду, и если расследование закончится успешным обвинением, вряд ли скоро вернется в Ла Лигу.
Обвинения коснулись и «Валенсии»
Тут пока все непонятно. Расследуется матч «Вальядолид» – «Валенсия» (0:2), состоявшийся в этом месяце. Победа в этом матче помогла «Валенсии» опередить «Хетафе» в борьбе за путевку в ЛЧ.
Оба клуба уже успели отреагировать на обвинения. «Валенсия» пообещала подать в суд на тех, кто распространяет недостоверные обвинения. «Вальядолид» объявил полную готовность о сотрудничестве со следствием.
Ситуацию прокомментировал президент Ла Лиги Хавьер Тебас
«Мы следим за этим более года. Мы ничего не можем обсуждать, потому что полиция делает свою работу и ведет тайное расследование.
Это очень болезненно, поскольку это затрагивает клуб, который мне симпатичен. Но важнее всего искоренить коррупцию в футболе.
Эта операция началась по запросу Ла Лиги. Мы много времени потратили, работая над этим»