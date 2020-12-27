«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб

Гол Месси в ворота «Вальядолида» в Примере стал для него 644-м за «Барселону». Изначально говорилось, что Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб (у того было 643).

Сейчас «Сантос» выступил с опровержением. Полный текст заявления клуба вы можете прочитать тут. Базовые тезисы: