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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Пеле #Примера #Вальядолид #Сантос

«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб

3 часа назад

Гол Месси в ворота «Вальядолида» в Примере стал для него 644-м за «Барселону». Изначально говорилось, что Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб (у того было 643).

Сейчас «Сантос» выступил с опровержением. Полный текст заявления клуба вы можете прочитать тут. Базовые тезисы:

  • Пеле забил 1091 гол за «Сантос».
  • «Сантос» отметил, что журналисты не засчитали Пеле 448 голов, которые он забил в товарищеских матчах.
  • Клуб заявил, что эти матчи были в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.
  • В некоторых товарищеских матчах Пеле «Сантос» забивал «Ривер Плейту», «Боке Хуниорс», «Расину», «Реалу», «Ювентусу», «Лацио», «Наполи», «Бенфике» и «Андерлехту». В этом пункте «Сантос» намекнул на статус соперников.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Голы Месси:
Месси не забивал головой три года. Он специально так не играет, хотя его любимый гол – головой в финале ЛЧ
У Месси все нормально: красивый дубль и предголевая в товарняке, рукопожатие с Куманом
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