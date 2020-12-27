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«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб
3 часа назад
Гол Месси в ворота «Вальядолида» в Примере стал для него 644-м за «Барселону». Изначально говорилось, что Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб (у того было 643).
Сейчас «Сантос» выступил с опровержением. Полный текст заявления клуба вы можете прочитать тут. Базовые тезисы:
- Пеле забил 1091 гол за «Сантос».
- «Сантос» отметил, что журналисты не засчитали Пеле 448 голов, которые он забил в товарищеских матчах.
- Клуб заявил, что эти матчи были в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.
- В некоторых товарищеских матчах Пеле «Сантос» забивал «Ривер Плейту», «Боке Хуниорс», «Расину», «Реалу», «Ювентусу», «Лацио», «Наполи», «Бенфике» и «Андерлехту». В этом пункте «Сантос» намекнул на статус соперников.
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