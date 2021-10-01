Пеле

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Футбол
Пеле выписан из больницы почти через месяц после операции. Он продолжит курс химиотерапии
#Пеле
Футбол
Пеле переведен в отделение полуинтенсивной терапии из-за ухудшения здоровья
#Пеле
Футбол
Пеле удалили опухоль в толстой кишке. Он написал, что чувствует себя хорошо после операции
#Пеле
Футбол
В Бразилии не переименуют стадион «Маракана» в честь Пеле. Автор законопроекта сам попросил отклонить его
#Пеле
Футбол
Жители Рио-де-Жанейро проголосовали за переименование «Мараканы» в честь Пеле
#Пеле
Футбол
«Сантос» отрицает рекорд Месси – говорит, что Пеле забил 1091 гол за клуб
#Лионель Месси
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Cafe Pele – главный кофе 90-х с навязчивой рекламой. Ее снимал русский режиссер, который утомил Пеле сотнями дублей
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#Пеле
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Плохие новости о Пеле: впал в депрессию, не может нормально ходить, постоянно дома
#Пеле
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