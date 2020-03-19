«Если можешь – не выходи из дома». Популярный экс-вратарь Игита связал призыв c легендарной ошибкой в игре ЧМ

Рене Игите сейчас 53 года. Во время карьеры игрока он всего лишь один сезон провел в Европе (за «Вальядолид»), но был известен по всему миру. Он пропустил ЧМ-1994, потому что сидел в тюрьме по обвинению за похищение ребенка, но так и не получил никаких обвинений, а позже придумал «удар скорпиона», выбив мяч из ворот ногами в прыжке в товарищеской игре на «Уэмбли».

«Если можешь оставаться дома – не выходи», – написал Игита в твиттере, напомнив, чем еще он знаменит. Именно его далекий и неоправданный выход из ворот в матче чемпионата мира-1990 Камерун – Колумбия стоил колумбийцам выхода в четвертьфинал – Игиту обокрал Роже Милла и забил в пустые ворота.

Видео гола вы можете легко найти в интернете.