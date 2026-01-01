Гус Хиддинк

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Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
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#Виктор Будянский
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Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
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#Гути
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Где сейчас Гус Хиддинк
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#Гус Хиддинк
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Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия