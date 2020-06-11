- Марко Матерацци
- ЧМ-2006
- Футбол
- Зинедин Зидан
- Италия
- Франция
Матерацци не подонок
Зидан ударил Матерацци в грудь. Удаление, серия пенальти, победа итальянцев. Культовый и один из главных эпизодов в истории футбола. Настолько, что в Париже ему поставили памятник, Матерацци написал о нем целую книгу, а человечество до сих пор вспоминает и спорит.
Той ночью я болел за Францию. Зидан был идолом и кумиром детства. Еще много лет я злился на Матерацци и считал его главным футбольным подонком в истории.
Но взросление и расширение мышления сильно изменили отношение к эпизоду.
В поступке Матерацци нет ничего ужасного
«Перед матчем Липпи попросил меня персонально опекать Зидана. Мы несколько раз сталкивались в штрафной. После первой стычки я извинился, а он отреагировал грубо. После третьей стычки я рассердился. Зидан сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочел бы его сестру, а не футболку», – версия Матерацци 2020 года.
В 2007-м признание Матерацци звучало иначе: «Из всех проституток мира я предпочитаю твою сестру». Сам Зидан никогда не рассказывал, что именно услышал. Но утверждал, что Матерацци вместе с сестрой оскорблял его мать.
В любом случае слова Матерацци – грубо и неправильно. По-человечески, в обычной жизни. Но в игре, соперничестве, решающем матче – это легальный способ получить преимущество. Потому что это происходит во время игры.
Йохан Хейзинга (философ, который изучал феномен игры и имитации) согласен. Он писал, что игра – обособленное пространство от других видов человеческой деятельности: «Она определяется как действие, протекающее в определенных рамках места, времени и смысла».
Матерацци был бы подонком, если бы уводил жен, насиловал сестер, бил чужих матерей. Но ничего из этого он не делал (по отношению к Зидану точно). Он не причинил зла словами и не сделал мир хуже. Все, что он сделал против Зизу – произнес слова, которые живут внутри соперничества, а не в реальной жизни.
Его поведение можно осуждать и считать мерзким. Но это игровой стиль. Игра – это не только про отобрать мяч и забить. Это еще и морально превзойти соперника, чтобы выиграть.
Философ Фрэнсис Бэкон 400 лет назад писал об этом: «Самым терпимым видом мести является месть за такое зло, для наказания которого нет закона; но в этом случае пусть человек позаботится, чтобы месть была такой, за которую его не могли бы наказать по закону; иначе его враг окажется в более выгодном положении».
Окей, Матерацци − футбольный подонок. Но он действовал в рамках правил. И воспользовался приемом, чтобы получить преимущество. И обыграл Зидана.
«Мои слова были идиотскими, но они не заслужили такой реакции со стороны Зидана. Можно услышать что-то гораздо худшее в каждом квартале Рима, Неаполя, Турина, Милана или Парижа».
Возможно, Матерацци и заслуживал такой реакции, если бы сказал это в квартале Рима или Неаполя. Но на футбольном поле, в финале чемпионата мира – не заслуживал.
Каннаваро, взявший в тот год «Золотой мяч» вместо Зидана, считает так же:
«Я безумно уважаю Зидана и все его достижения в футболе, но считаю, что в тот момент он был не прав. Он сильно ошибся. Игроки говорят на поле все, что хотят, и эти слова должны оставаться там же».
К самому Зидану много вопросов
1. На тот момент ему 34 года. Он отыграл 18 лет на профессиональном уровне. Больше 600 матчей. Неужели, это был первый случай, когда Зидана провоцировали, когда он слышал подобное?
Профессиональный футболист с таким опытом – и ведется на детские провокации? Ох.
Зидан сказал, «что не выдержал и ответил ему как мужчина». Кажется, игнор в данной ситуации – более мужское решение.
2. Важен контекст – это был главный матч года. Удалиться за такое в лиге или в квалификации – окей. Но в исторически важной игре, в которой ты подводишь команду и отчасти страну – как? Где профессионализм и ответственность? Контроль эмоций – это как раз одна из основ профессионализма.
Эмоции его партнера Вилли Саньоля передают настроение французов в тот вечер:
«Мы были сильно разочарованы. Все игроки после матча были настроены против Зидана. То, что он сделал, было неподобающим. Он извинился перед нами, но я не хотел его слушать. После той игры наша дружба стала другой».
3. Еще один контекст – это была последняя игра в карьере Зидана. Так поступать, зная, что играешь последний матч – это не только эмоции, но и показуха.
Зидан точно держал в голове мысль о последней игре. И знал, что она оставит сильное воспоминание. Еще один штрих из того матча, который говорит, что Зизу хотел уйти красиво – забитый им пенальти. Паненкой, на грани, от перекладины. Красиво, да. Но очень рискованно для финала.
Бить за слова – нормально?
Конечно, нужно реагировать на то, что оскорбляет и нарушает твои понятия. Сильные не оскорбляются молча. Но бьют ли сильные за слова? Вечный и неразрешенный вопрос, ответ на который почти всегда зависит от контекста.
Контекст удара Зидана – финал чемпионата мира. Бьет ли сильный, если его словесно оскорбили в обстоятельствах а) игры б) важнейшего момента для команды и страны? Вот на этот вопрос ответить намного легче.
Еще один вечный вопрос: что происходит в обычной жизни, должно происходить в игре? Ответить сложно, потому что игра – часть жизни. В ней отображаются жизненные процессы.
Но опять же – обстоятельства. Физическая грубость в игре в рамках правил – хм, ок. Физическая грубость вне правил – не ок. Физическая грубость вне игрового эпизода и вне правил – максимальный не ок.
***
Спорить, повлияло ли удаление Зидана на поражение французов можно бесконечно. Считать, что команда проиграла только из-за этого – глупость. Тут важен другой факт: Зидан подвел команду в решающем матче. Как минимум, оставив ее в меньшинстве на 12 важнейших минут.
Прости, кумир. Ты был не прав.
«Но в игре, соперничестве, решающем матче – это легальный способ получить преимущество. Потому что это происходит во время игры.»
А если игрок во время матча назовёт чернокожего соперника тупой обезьяной, это тоже легальный способ получить преимущество? Или все-таки будет разбирательство и дисциплинарное взыскание? Так в чем отличие одних ругательств от других?) За проклятие с упоминанием Бога в Италии штраф, если не ошибаюсь) то есть прикладывать маму или сестру можно, а Бога - нельзя))
Зидан жидко обкакался в этом эпизоде. Подставил команду, подставил себя, сломал сладкий сюжет последнего матча в карьере. Удивляет другое: как 34-летний мужик, переживший в своей карьере все на свете (хейт, похвалы, маты в свой адрес, восхищение) мог повестись на такую ерунду. Ну и страшно представить, как Зидан сгорал бы в наше время, когда панчи про сестер и мамаш стали обычным явлением.
Матерацци, конечно, подонок. Опускаться до оскорблений семьи – такое себе. Но чувак просто сделал свою работу