Матерацци не подонок

Зидан ударил Матерацци в грудь. Удаление, серия пенальти, победа итальянцев. Культовый и один из главных эпизодов в истории футбола. Настолько, что в Париже ему поставили памятник, Матерацци написал о нем целую книгу, а человечество до сих пор вспоминает и спорит.

Той ночью я болел за Францию. Зидан был идолом и кумиром детства. Еще много лет я злился на Матерацци и считал его главным футбольным подонком в истории.

Но взросление и расширение мышления сильно изменили отношение к эпизоду.

В поступке Матерацци нет ничего ужасного

«Перед матчем Липпи попросил меня персонально опекать Зидана. Мы несколько раз сталкивались в штрафной. После первой стычки я извинился, а он отреагировал грубо. После третьей стычки я рассердился. Зидан сказал, что после матча отдаст мне свою футболку. Я ответил, что предпочел бы его сестру, а не футболку», – версия Матерацци 2020 года.

В 2007-м признание Матерацци звучало иначе: «Из всех проституток мира я предпочитаю твою сестру». Сам Зидан никогда не рассказывал, что именно услышал. Но утверждал, что Матерацци вместе с сестрой оскорблял его мать.