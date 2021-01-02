«Спартак» порвал твиттер одним постом о переписке с Месси 📱
Летом 2021 года Лионель Месси может бесплатно уйти из «Барселоны». У него заканчивается контракт, поэтому Месси уже сейчас может договариваться с другими клубами. B/R Football написал об этом в твиттере.
Английский аккаунт «Спартака» ответил на эту запись шуточным скриншотом переписки с Месси. Там «Спартак» здоровается с Месси, а в ответ сразу получает отказ. «Боль», – так сам аккаунт «Спартака» прокомментировал этот скриншот.
TRT Spor, Fotomaç и другие медиа с большим количеством подписчиков репостнули твит от «Спартака». За первые три часа публикации он собрал более 10 тысяч репостов, 900 комментариев и 54 тысячи лайков.
За SMM в «Спартаке» отвечает Иван Корж. Недавно он давал «Голу» большое интервью (почитать – тут). Рассказывал, что раньше английский твиттер «Спартака» был скучным: «Кажется, не было понимания, зачем вообще нужен английский твиттер. Есть мнение, что многое делалось для галочки».
Сейчас там появляется даже троллинг «Челси».
2 января 2021 года на Mundo Deportivo появилась цитата из пресс-конференции Кумана, где тот говорил о будущем Месси: «Вы должны посмотреть и оценить его ситуацию. Он дал интервью, в котором сказал, что не принял никакого решения. Вы должны уважать его. Любой игрок, у которого завершается контракт, волен сам решать собственное будущее».
Месси проводит в «Барселоне» всю карьеру. В декабре 2020-го он установил рекорд по голам за один клуб (644), хотя «Сантос» против.