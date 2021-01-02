«Спартак» порвал твиттер одним постом о переписке с Месси 📱

Летом 2021 года Лионель Месси может бесплатно уйти из «Барселоны». У него заканчивается контракт, поэтому Месси уже сейчас может договариваться с другими клубами. B/R Football написал об этом в твиттере.

Английский аккаунт «Спартака» ответил на эту запись шуточным скриншотом переписки с Месси. Там «Спартак» здоровается с Месси, а в ответ сразу получает отказ. «Боль», – так сам аккаунт «Спартака» прокомментировал этот скриншот.