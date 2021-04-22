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#Барселона #Суперлига #Футбол

«Барселона» не посчитала Суперлигу ошибкой и не извинилась за участие в ней. Клуб объяснил все в заявлении

вчера, 21:05

«Барселона» была одним из клубов-учредителей Суперлиги. Спустя сутки после приостановки турнира выпустила заявление, где объяснила участие в нем. Главное оттуда:

  • «Барселона» согласилась с мнением, что мировой футбол нужно менять. Особенно это стало очевидным из-за нынешней экономической ситуации.
  • Поэтому совет директоров «Барселоны» «в срочном порядке» согласился на участие в Суперлиге. «Решение принято с убеждением, что отказ от этого проекта […] был бы исторической ошибкой».
  • При этом «Барселона» видит общественную реакцию и учитывает ее. Клуб готов анализировать причины такого резонанса и при необходимости пересмотреть условия проекта.
  • Суд уже признал право клубов на создание собственного турнира. Из-за этого «Барселона» раскритиковала тех, кто запугивает команды.
  • В конце заявления клуб призвал болельщиков и общественность к терпению и уважению.

Заявление вышло после того, как большинство клубов покинули Суперлигу. В их заявлениях прямо говорилось, что команды ошиблись, вступив в турнир. В заявлении «Барселоны» таких формулировок нет, как и извинений перед болельщиками.


 

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Все фото: сайт «Барселоны»
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