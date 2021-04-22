Болельщики «МЮ» заблокировали вход на базу клуба, требуя ухода владельцев. После разговора с тренером они разошлись

Причиной акции стала попытка «МЮ» участвовать в Суперлиге. Фанаты потребовали встречи с главным тренером клуба Уле-Гуннаром Сульшером и тот вышел к ним с тренерским штабом. Официально содержание разговора неизвестно, но аккаунт RedIssue, освещавший акцию с места событий, пересказал его содержание.

Болельщики критиковали Суперлигу и упрекали Сульшера в том, что он не выступил против нее. На это тренер ответил, что владелец «МЮ» на самом деле «любит» клуб.

После акции «МЮ» выпустил заявление, заверив, что база была безопасности, а фанаты ушли после разговора с тренером.