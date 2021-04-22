Болельщики «МЮ» заблокировали вход на базу клуба, требуя ухода владельцев. После разговора с тренером они разошлись
Около 20 болельщиков «Манчестер Юнайтед» провели акцию возле клубной базы в Каррингтоне. Они перекрыли вход на нее и потребовали ухода семьи Глейзеров – владельцев команды.
Фанаты развернули баннеры с лозунгами: «Глейзеры – на выход», «Мы решаем, когда вы играете», «51% «Манчестер Юнайтед».
Причиной акции стала попытка «МЮ» участвовать в Суперлиге. Фанаты потребовали встречи с главным тренером клуба Уле-Гуннаром Сульшером и тот вышел к ним с тренерским штабом. Официально содержание разговора неизвестно, но аккаунт RedIssue, освещавший акцию с места событий, пересказал его содержание.
Болельщики критиковали Суперлигу и упрекали Сульшера в том, что он не выступил против нее. На это тренер ответил, что владелец «МЮ» на самом деле «любит» клуб.
После акции «МЮ» выпустил заявление, заверив, что база была безопасности, а фанаты ушли после разговора с тренером.
- «Манчестер Юнайтед» был одним из клубов-основателей Суперлиги. Турнир создан для 12 топ-клубов, чтобы реформировать существующую систему ервокубков. Планировалось, что команды заработают больше, чем в Лиге чемпионов.
- Спустя два дня после создания турнира большинство клубов вышли из него. Тогда турнир официально приостановили.