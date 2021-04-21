Суперлига официально приостановлена. Но проект вернется в новом виде

После потока новостей о выходе английских клубов и инсайдов об отказе команд из Испании и Италии Суперлига выступила с официальным заявлением.

Вот основные тезисы из пресс-релиза проекта:

Английские клубы пошли на отказ под давлением.

Суперлига убеждена, что перемены нужны и что она движется в правильном направлении.

Суд Испании вынес предварительное решение о запрете УЕФА препятствовать Суперлиге.

Солидарные выплаты останутся важной целью проекта.

«Мы примем необходимые меры по изменению проекта, не отказываясь от наших целей».

Суперлига появилась два дня назад. Клубами-основателями стали клубы из трех стран: «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан». Председателем выступал президент «Реала» Флорентино Перес.