Суперлига
Футбол
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Суперлига официально приостановлена. Но проект вернется в новом виде
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После потока новостей о выходе английских клубов и инсайдов об отказе команд из Испании и Италии Суперлига выступила с официальным заявлением.
Вот основные тезисы из пресс-релиза проекта:
- Английские клубы пошли на отказ под давлением.
- Суперлига убеждена, что перемены нужны и что она движется в правильном направлении.
- Суд Испании вынес предварительное решение о запрете УЕФА препятствовать Суперлиге.
- Солидарные выплаты останутся важной целью проекта.
- «Мы примем необходимые меры по изменению проекта, не отказываясь от наших целей».
Суперлига появилась два дня назад. Клубами-основателями стали клубы из трех стран: «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан». Председателем выступал президент «Реала» Флорентино Перес.
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