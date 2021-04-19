Хабиб двумя словами отреагировал на создание Суперлиги

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал создание Суперлиги в инстаграме 433.

«No way», – написал Хабиб. В английском языке эта фраза означает или уверенность, что этого не случится, или серьезное сомнение. «Ни за что» или «не может быть» – варианты перевода.

Ранее 12 клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА выступает резко против.