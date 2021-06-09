УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги

Подробностей о решении УЕФА нет. Он объявил только, что приостанавливает дисциплинарное дело против клубов-участников Суперлиги «до дальнейшего уведомления».

Решение последовало через полторы недели после иска Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Главное о ситуации: