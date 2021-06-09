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#Суперлига #Реал #Ювентус #Барселона #УЕФА #ФИФА

УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги

вчера, 20:19

Подробностей о решении УЕФА нет. Он объявил только, что приостанавливает дисциплинарное дело против клубов-участников Суперлиги «до дальнейшего уведомления».

Решение последовало через полторы недели после иска Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Главное о ситуации:

  • Суд в Мадриде еще в апреле запретил УЕФА останавливать Суперлигу и наказывать клубы, участвующие в проекте.
  • Когда Суперлигу все-таки приостановили, УЕФА открыл дисциплинарные дела против клубов-участников. К тому моменту в проекте официально остались три команды: «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
  • Эти клубы посчитали, что УЕФА пошел против решения суда в Мадриде и нарушил законы Евросоюза. И подали иск против УЕФА в конце мая.
  • Теперь УЕФА приостановил дело. Но по-прежнему неизвестно, связано ли это с иском.
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Источник:
сайт УЕФА
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