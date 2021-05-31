Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников

Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА после того, как против клубов-участников открыли дисциплинарные дела. Она посчитала это нарушением закона Евросоюза о конкуренции.

Истцы ссылаются на предварительное решение суда Мадрида от 20 апреля. Оно запрещает УЕФА останавливать Суперлигу и наказывать основателей турнира.

Тем не менее УЕФА в мае возбудил дисциплинарные дела против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» – трех команд, официально оставшихся в проекте.

Эти клубы осудили действия УЕФА и написали, что организация не уважает верховенство закона. А теперь они официально подали в суд на УЕФА и ФИФА.

О проекте Суперлиги объявили 18 апреля. Турнир создали 12 европейских топ-клубов как альтернативу Лиге чемпионов.

Футбольные организации и болельщики резко раскритиковали идею, поэтому в течение двух дней большинство команд покинули лигу, а проект заморозили. В нем по-прежнему остаются «Реал», «Барселона» и «Ювентус», но о проведении соревнований пока речи не идет.