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УЕФА из-за Суперлиги возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
вчера, 23:21
Заявление на официальном сайте УЕФА:
«После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с проектом так называемой «Суперлиги», против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы УЕФА.
Дополнительная информация будет предоставлена в должное время».
Других участников Суперлиги УЕФА не затронул – они 7 мая договорились о реинтеграции. Они добровольно откажутся от 5% доходов от еврокубков за год и пожертвуют 15 млн евро. «Реал», «Ювентус» и «Барселона» так и не вышли из Суперлиги.
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