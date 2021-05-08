«Реал», «Ювентус» и «Барселона» осудили УЕФА за угрозы из-за участия в Суерлиге

7 мая европейские медиа вкидывали инсайды, что УЕФА хочет лишить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» права играть в ЛЧ в ближайшие два года и выдать денежные штрафы из-за Суперлиги.

8 мая эти клубы выпустили одинаковые заявления, в которых осуждают УЕФА за его действия. Полные тексты вы можете прочесть на официальных сайтах. Кратко:

1. Клубы-основатели Суперлиги получали и продолжают получать неприемлемые угрозы, давление и оскорбления от третьих лиц, которые направлены на то, чтобы заставить нас отказаться от Суперлиги.

2. Эти команды объяснили, зачем именно создавали Суперлигу – для увеличения конкурентоспособности между главными командами Европы.

3. «Мы полностью осознаем, как по-разному на инициативу по созданию Суперлиги отреагировали по всему миру и, следовательно, думаем о необходимости разобраться в причинах такой реакции. Мы готовы пересмотреть предложенный подход по мере необходимости».

4. Они обвинили УЕФА в поступающих угрозах и давлении.

5. «Барселона», «Юве» и «Реал» говорят, что готовы к дальнейшим переговорам с УЕФА.