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Ливерпуль
«Мы не хотим, чтобы это произошло». Игроки «Ливерпуля» выпустили одинаковые посты о Суперлиге
20 апреля, 23:56
Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Трент Александер-Арнольд написали в твиттере, что игроки «Ливерпуля» выступают против создания Суперлиги.
«Нам это не нравится. Мы не хотим, чтобы это произошло. Такая наша коллективная позиция. Наша приверженность клубу и его болельщикам абсолютна и не ставится под сомнение. You’ll Never Walk Alone».
Трент добавил еще один пост с репостом этого: «Для фанатов. Для города».
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