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Ливерпуль
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#Суперлига #Футбол #Ливерпуль #Джордан Хендерсон #Джеймс Милнер #Трент Александер-Арнольд

«Мы не хотим, чтобы это произошло». Игроки «Ливерпуля» выпустили одинаковые посты о Суперлиге

20 апреля, 23:56

Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Трент Александер-Арнольд написали в твиттере, что игроки «Ливерпуля» выступают против создания Суперлиги.

«Нам это не нравится. Мы не хотим, чтобы это произошло. Такая наша коллективная позиция. Наша приверженность клубу и его болельщикам абсолютна и не ставится под сомнение. You’ll Never Walk Alone».

Трент добавил еще один пост с репостом этого: «Для фанатов. Для города».

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