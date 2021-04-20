«Мы не хотим, чтобы это произошло». Игроки «Ливерпуля» выпустили одинаковые посты о Суперлиге

Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Трент Александер-Арнольд написали в твиттере, что игроки «Ливерпуля» выступают против создания Суперлиги.

«Нам это не нравится. Мы не хотим, чтобы это произошло. Такая наша коллективная позиция. Наша приверженность клубу и его болельщикам абсолютна и не ставится под сомнение. You’ll Never Walk Alone».

Трент добавил еще один пост с репостом этого: «Для фанатов. Для города».