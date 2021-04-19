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ФИФА выразила неодобрение, комментируя создание Суперлиги

19 апреля, 10:33

ФИФА опубликовала заявление в связи с созданием Суперлиги.

  • Организация напомнила, что выступает за солидарность в футболе и за справедливое распределение финансовых ресурсов.
  • ФИФА выражает неодобрительное отношение к созданию Суперлиги, так как это выходит за рамки международных структур и ведет к несоблюдению принципов.
  • ФИФА призывает стороны вести спокойный диалог и обязуется способствовать совместному движению вперед.

УЕФА выступает резко против создания Суперлиги.

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