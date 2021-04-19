Андреа Аньелли
Суперлига
Футбол
Ювентус
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов
19 апреля, 02:41
Суперлига запущена. Главное к этому часу:
12 клубов объявили о создании Суперлиги
Формат Суперлиги: две группы по 10 команд, 4 лучших из каждой выходят в четвертьфиналы
УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге
Из-за запуска Суперлиги президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов. Вместе с ним из организации ушли все клубы, участвующие в Суперлиге.
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