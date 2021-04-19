Суперлига запущена. Главное к этому часу:

12 клубов объявили о создании Суперлиги

Формат Суперлиги: две группы по 10 команд, 4 лучших из каждой выходят в четвертьфиналы

УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге

Из-за запуска Суперлиги президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов. Вместе с ним из организации ушли все клубы, участвующие в Суперлиге.