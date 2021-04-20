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#УЕФА #Суперлига #Футбол

Все 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги. Они пообещали бороться с турниром и подписали декларацию

20 апреля, 17:47

В Швейцарии прошел Конгресс УЕФА, на котором принята декларация против Суперлиги. Главное из заявления:

  • Суперлига названа закрытой лигой. Ее система противоречит европейским принципам – «быть единым, открытым, оказывающим поддержку и остающимся принципиальным в отношении спортивных ценностей».
  • «Истинно европейская модель» основана на открытых соревнованиях и перераспределении ресурсов. Только так можно добиться устойчивости и развитии футбола во благо всех.
  • «Клубы-заговорщики не смогли понять, что их сегодняшнее положение достигнуто не в изоляции, а скорее в динамичной европейской системе, где большие, средние и маленькие клубы вносили свой вклад в успехи и неудачи друг друга».
  • УЕФА пообещал защитить футбол от «эгоистичного клана», которому «неинтересна игра». Бороться с Суперлигой будут ассоциации-члены УЕФА и «все, кто любит футбол».

Декларация подписана на фоне конфликта топ-клубов Европы и УЕФА. Команды объявили о создании отдельной лиги, где будут выступать сильнейшие клубы Европы. Президент турнира объяснял, что это увеличит доходы команд и позволит пережить последствия пандемии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: сайт УЕФА
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