Все 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги. Они пообещали бороться с турниром и подписали декларацию

В Швейцарии прошел Конгресс УЕФА, на котором принята декларация против Суперлиги. Главное из заявления:

Суперлига названа закрытой лигой. Ее система противоречит европейским принципам – «быть единым, открытым, оказывающим поддержку и остающимся принципиальным в отношении спортивных ценностей».

«Истинно европейская модель» основана на открытых соревнованиях и перераспределении ресурсов. Только так можно добиться устойчивости и развитии футбола во благо всех.

«Клубы-заговорщики не смогли понять, что их сегодняшнее положение достигнуто не в изоляции, а скорее в динамичной европейской системе, где большие, средние и маленькие клубы вносили свой вклад в успехи и неудачи друг друга».

УЕФА пообещал защитить футбол от «эгоистичного клана», которому «неинтересна игра». Бороться с Суперлигой будут ассоциации-члены УЕФА и «все, кто любит футбол».

Декларация подписана на фоне конфликта топ-клубов Европы и УЕФА. Команды объявили о создании отдельной лиги, где будут выступать сильнейшие клубы Европы. Президент турнира объяснял, что это увеличит доходы команд и позволит пережить последствия пандемии.