Александер Чеферин
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Чеферин отреагировал на выход клубов АПЛ из Суперлиги: «Мы вновь едины и идем вперед вместе»
вчера, 10:22
Проект Суперлиги приостановлен, о выходе из него объявили все шесть клубов из Англии.
«Они вернулись, им есть что предложить не только нашим турнирам, но и европейскому футболу в целом. Главное, что мы двигаемся дальше, вновь едины и идем вперед вместе», – слова президента УЕФА Александера Чеферина.
Известно, что первым из Суперлиги вышел «Манчестер Сити», последним из английских клубов – «Челси». Клубы из Испании и Италии официально о выходе не объявляли.
Сама Суперлига считает, что английские клубы отказались под давлением. Проект будет изменен.
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