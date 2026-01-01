Суперлига

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Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает
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#Футбол
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Футболка «Лидса» с лозунгами против Суперлиги попадет в национальный музей. Теперь она часть мировой истории
#Суперлига
12 вещей, которые длились длиннее Суперлиги. Или нет? Тест «Гола» о скоротечности времени
#Суперлига
Фанаты нападают на топ-клубы за заговор Суперлиги. Ворвались на базу «МЮ», перекрыли дорогу «Реалу»
#Суперлига
Стоп. Новый формат Лиги чемпионов – это же почти Суперлига. Даже претензии к ним одинаковые
#Лига чемпионов
Главная драма Суперлиги. Босс «Ювентуса» вел двойную игру против 200 клубов и предал президента УЕФА – друга и крестного своей дочери
#Андреа Аньелли
Текст дня. «Арсенал» в открытом письме публично извиняется перед фанатами за Суперлигу
#Арсенал
Суперлига не злодеи. УЕФА сам виноват. Все это нормально
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#Суперлига
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Суперлига развалилась за вечер: клубы извиняются и увольняют боссов. Онлайн событий
#Суперлига
«Барселона» очень странно зашла в Суперлигу. Прошлый президент записал ее перед уходом, а новый – только ругал проект
#Барселона
Президент Суперлиги дал первое интервью после создания турнира. Рассказал о «спасении футбола» и кризисе индустрии
#Суперлига
Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?
#Флорентино Перес
Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер
#Суперлига
Как сборные пострадают без игроков Суперлиги, которых не пустят на Евро
#Евро-2020
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
Суперлига против УЕФА. Главное и коротко
#Суперлига
«Мои дети через 30 лет будут называть Месси фермером». Лучшие шутки и реакции на Суперлигу
#Суперлига
Важное про деньги за Суперлигу. Простой участник получит в разы больше победителя ЛЧ, доход получат даже клубы вне лиги
#Суперлига
«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги
#Суперлига
Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами
#Суперлига
Война УЕФА и топ-клубов уже не шутка. Суперлига будет, глава – Перес, а чиновники угрожают всем баном
#Суперлига