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#Суперлига #Лидс

Футболка «Лидса» с лозунгами против Суперлиги попадет в национальный музей. Теперь она часть мировой истории

4 часа назад

«Футбол для болельщиков»

сайт «Лидса»

Национальный музей футбола в Манчестере запросил у «Лидса» футболку с акции, которую клуб провел в знак протеста против Суперлиги. Ее добавят в коллекцию музея.

Речь идет о футболках, которые «Лидс» надел на разминку 19 апреля перед игрой с «Ливерпулем». На них были надписи «Футбол для болельщиков» и «Заслужи ее [Лигу чемпионов]». Акция стала резонансной по нескольким причинам:

  • После новостей о создании Суперлиги прошло меньше суток. В тот день игроки, тренеры и клубы из разных стран открыто высказывались против турнира, а «Лидс» первым провел акцию перед официальным матчем.
  • «Ливерпуль» – один из клубов-основателей Суперлиги. Он первым из них проводил матч, поэтому внимание к нему было высоким.
  • На трибунах во время игры висели баннеры с лозунгами против Суперлиги. Вокруг стадиона фанаты «Ливерпуля» жгли футболки клуба.

Национальный музей футбола коллекционирует предметы, которые «фиксируют футбольную историю в реальном времени». Представитель музея Лаура Кроссли сказала: «Новости о Суперлиге вызвали бурную реакцию у болельщиков и игроков по всей стране. Мы стремились собрать предметы, которые позволят сохранить и рассказать историю этого важного момента в футболе». 

  • Суперлига фактически просуществовала два дня. О создании объявили в ночь на 19 апреля, а в ночь на 21-е ее приостановили.
  • К этому моменту из нее вышли английские клубы, а УЕФА и национальные футбольные федерации пригрозили санкциями за участие в турнире.
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