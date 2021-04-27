Суперлига
Лидс
Футболка «Лидса» с лозунгами против Суперлиги попадет в национальный музей. Теперь она часть мировой истории
4 часа назад
Национальный музей футбола в Манчестере запросил у «Лидса» футболку с акции, которую клуб провел в знак протеста против Суперлиги. Ее добавят в коллекцию музея.
Речь идет о футболках, которые «Лидс» надел на разминку 19 апреля перед игрой с «Ливерпулем». На них были надписи «Футбол для болельщиков» и «Заслужи ее [Лигу чемпионов]». Акция стала резонансной по нескольким причинам:
- После новостей о создании Суперлиги прошло меньше суток. В тот день игроки, тренеры и клубы из разных стран открыто высказывались против турнира, а «Лидс» первым провел акцию перед официальным матчем.
- «Ливерпуль» – один из клубов-основателей Суперлиги. Он первым из них проводил матч, поэтому внимание к нему было высоким.
- На трибунах во время игры висели баннеры с лозунгами против Суперлиги. Вокруг стадиона фанаты «Ливерпуля» жгли футболки клуба.
Национальный музей футбола коллекционирует предметы, которые «фиксируют футбольную историю в реальном времени». Представитель музея Лаура Кроссли сказала: «Новости о Суперлиге вызвали бурную реакцию у болельщиков и игроков по всей стране. Мы стремились собрать предметы, которые позволят сохранить и рассказать историю этого важного момента в футболе».
- Суперлига фактически просуществовала два дня. О создании объявили в ночь на 19 апреля, а в ночь на 21-е ее приостановили.
- К этому моменту из нее вышли английские клубы, а УЕФА и национальные футбольные федерации пригрозили санкциями за участие в турнире.
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