Футболка «Лидса» с лозунгами против Суперлиги попадет в национальный музей. Теперь она часть мировой истории

Национальный музей футбола в Манчестере запросил у «Лидса» футболку с акции, которую клуб провел в знак протеста против Суперлиги. Ее добавят в коллекцию музея.

Речь идет о футболках, которые «Лидс» надел на разминку 19 апреля перед игрой с «Ливерпулем». На них были надписи «Футбол для болельщиков» и «Заслужи ее [Лигу чемпионов]». Акция стала резонансной по нескольким причинам: