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#Суперлига #Футбол

Клубы-основатели Суперлиги проведут собрание, где обсудят закрытие турнира

20 апреля, 21:50

«Челси» и «Манчестер Сити» уже готовятся к официальным объявлениям о выходе из турнира.

Журналист Бен Якобс пишет со ссылкой на источники в руководстве «Атлетико», что клуб тоже принял такое решение.

«Барселона» документально закрепила возможность выхода из Суперлиги, если ее участие не одобрят члены клуба.

В это же время talkSPORT рассказывает, что руководители 12 клубов соберутся для обсуждения перспектив Суперлиги. Они проговорят возможность отмены турнира.

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