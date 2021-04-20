Суперлига
Футбол
Клубы-основатели Суперлиги проведут собрание, где обсудят закрытие турнира
20 апреля, 21:50
«Челси» и «Манчестер Сити» уже готовятся к официальным объявлениям о выходе из турнира.
Журналист Бен Якобс пишет со ссылкой на источники в руководстве «Атлетико», что клуб тоже принял такое решение.
«Барселона» документально закрепила возможность выхода из Суперлиги, если ее участие не одобрят члены клуба.
В это же время talkSPORT рассказывает, что руководители 12 клубов соберутся для обсуждения перспектив Суперлиги. Они проговорят возможность отмены турнира.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые