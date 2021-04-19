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#Лига чемпионов #Суперлига #Футбол #Реал #Манчестер Сити #Челси

Член исполкома УЕФА предположил, что «Челси», «Реал» и «Ман Сити» могут быть отстранены от полуфиналов ЛЧ

19 апреля, 21:20

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер прокомментировал создание Суперлиги. По его информации, клубы, которые в нее входят, не смогут закончить сезон Лиги чемпионов, несмотря на выход в полуфинал.

Речь идет о «Челси», «Реале» и «Манчестере Сити». Еще один полуфиналист – «ПСЖ», он отказался от участия в Суперлиге.

«Ожидаю, что отстранение клубов состоится в пятницу. А потом посмотрим, как завершить сезон Лиги чемпионов», – сказал Меллер.

Согласно расписанию, первые полуфинальные матчи должны пройти 27-28 апреля.

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