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Член исполкома УЕФА предположил, что «Челси», «Реал» и «Ман Сити» могут быть отстранены от полуфиналов ЛЧ
19 апреля, 21:20
Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер прокомментировал создание Суперлиги. По его информации, клубы, которые в нее входят, не смогут закончить сезон Лиги чемпионов, несмотря на выход в полуфинал.
Речь идет о «Челси», «Реале» и «Манчестере Сити». Еще один полуфиналист – «ПСЖ», он отказался от участия в Суперлиге.
«Ожидаю, что отстранение клубов состоится в пятницу. А потом посмотрим, как завершить сезон Лиги чемпионов», – сказал Меллер.
Согласно расписанию, первые полуфинальные матчи должны пройти 27-28 апреля.
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