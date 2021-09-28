УЕФА отказался от финансовых требований к клубам, которые вышли из Суперлиги

28 сентября Associated Press опубликовала пресс-релиз УЕФА, в котором сказано: организация откажется от претензий в адрес «Реала», «Барсы» и «Ювентуса». В адрес этих клубов было возбуждено дисциплинарное дело из-за Суперлиги, но сейчас оно будет закрыто.

Следом же УЕФА объявил, что откажется от финансовых требований к клубам, которые уже покинули Суперлигу. Это касается «Арсенала», «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Милана» и «Интера». Они все должны заплатить по 15 млн евро штрафа и удержать 5% доходов в пользу УЕФА, но теперь эти санкции отменены.