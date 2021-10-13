До перехода в «Барсу» Дембеле снимал дом у Клоппа, загадил его и не убрался после отъезда. За бардак он получал даже от мамы
Летом 2016 года дортмундская «Боруссия» рассталась с 15 млн евро ради Усмана Дембеле. Тогда это была большая удача, потому что за Дембеле наблюдали многие топ-клубы Европы. Дембеле приехал в Дортмунд и полторы недели прожил в отеле. После этого клуб предложил ему переехать в личный дом. И с этим связаны две истории:
🏠 Дембеле заселился в дом немца по имени Герд Вайссенберг, и от этой сделки у Вайссенберга остались не очень приятные воспоминания. Вайссенберг говорит, что после выселения Дембеле оставил очень много мусора: «Мусор был везде, в каждой комнате. Он был даже за шкафом. Однажды агент игрока предложил мне снести дом и построить на его месте новый. А ведь это дом моих родителей».
Вайссенберг рассказывал, что Дембеле даже не отдал ключи после выселения – ему пришлось менять замки. Вайссенберг подал на Дембеле в суд и потребовал в качестве компенсации 100 тысяч евро. Суд же оштрафовал Дембеле на 10 тысяч.
🏠 Другая история из того же периода карьеры Дембеле. Он снимал дом у Юргена Клоппа. Bild пишет, Клопп владеет несколькими домами в регионе Северный Рейн-Вестфалия, и один из них, который как раз находится в пригороде Дортмунда, он сдал Дембеле.
Исход тот же – Дембеле загадил дом, устроил там беспорядок. Немецкие медиа писали, что мама Дембеле прямо на улице отругала сына за бардак и мусор в доме. И Дембеле тоже уехал из этого дома и не убрал его.
Дембеле не сделал выводы и в «Барселоне». В 2018-м он пропустил собрание и тренировку перед матчем с «Бетисом» из-за гастроэнтерита. В дом Дембеле приехал клубный врач: болезнь он не подтвердил. Зато врач сообщил клубу, что у Дембеле в доме полно мусора.
- Эрнесто Вальверде говорил: «Иногда мне кажется, что у Дембеле в голове ветер. С его талантом он мог бы стать сильнейшим в мире. Но он элементарно не может собраться, ленится и не уважает дисциплину».
- Луис Суарес: «Я несколько раз говорил с Дембеле. Однажды мы договорились с ним, что приедем на следующий день на тренировку пораньше и поработаем над дальними ударами. Он проспал, а я чувствовал себя идиотом. Он вообще не парится по поводу дисциплины и порядка».
- Серхио Бускетс: «Однажды Дембеле попросил меня заехать за ним перед тренировкой. Я лишь видел, что у него неприбранный двор: бассейн не чищен, а стулья раскиданы по всей территории. Он только посмеялся на этот счет».
Интересно, но сам Клопп, дом которого захламил Дембеле, отзывается о нем очень хорошо: «Это уникальный игрок. Ему нужна сильная рука, которая настроит его и взбодрит. Тогда футбол получит по-настоящему сильного спортсмена».
Летом-2022 у Дембеле заканчивается контракт с «Барселоной». Британские медиа много пишут об интересе к нему со стороны Клоппа и «Ливерпуля».