До перехода в «Барсу» Дембеле снимал дом у Клоппа, загадил его и не убрался после отъезда. За бардак он получал даже от мамы

🏠 Дембеле заселился в дом немца по имени Герд Вайссенберг, и от этой сделки у Вайссенберга остались не очень приятные воспоминания. Вайссенберг говорит, что после выселения Дембеле оставил очень много мусора: «Мусор был везде, в каждой комнате. Он был даже за шкафом. Однажды агент игрока предложил мне снести дом и построить на его месте новый. А ведь это дом моих родителей».

Вайссенберг рассказывал, что Дембеле даже не отдал ключи после выселения – ему пришлось менять замки. Вайссенберг подал на Дембеле в суд и потребовал в качестве компенсации 100 тысяч евро. Суд же оштрафовал Дембеле на 10 тысяч.

🏠 Другая история из того же периода карьеры Дембеле. Он снимал дом у Юргена Клоппа. Bild пишет, Клопп владеет несколькими домами в регионе Северный Рейн-Вестфалия, и один из них, который как раз находится в пригороде Дортмунда, он сдал Дембеле.

Исход тот же – Дембеле загадил дом, устроил там беспорядок. Немецкие медиа писали, что мама Дембеле прямо на улице отругала сына за бардак и мусор в доме. И Дембеле тоже уехал из этого дома и не убрал его.

Дембеле не сделал выводы и в «Барселоне». В 2018-м он пропустил собрание и тренировку перед матчем с «Бетисом» из-за гастроэнтерита. В дом Дембеле приехал клубный врач: болезнь он не подтвердил. Зато врач сообщил клубу, что у Дембеле в доме полно мусора.