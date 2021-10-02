Секреты лидера «Атлетика», который пять лет играет все матчи подряд без пропусков: психолог, никакого интернета перед сном, особая генетика мышц (родители прошли Сахару)

Почему он так много играет?

Сразу после рекорда Инаки Уильямс сказал:

«Я планирую не пропустить минимум 300 матчей Примеры. Остановлюсь, если достигну этой отметки? Нет, конечно. Я очень требователен к себе. К тому же я из Бильбао. Мы бьемся за клуб и за город. Тут по-другому нельзя мыслить».

За все время у Уильямса не было ни одной травмы. В конце января он мог пропустить выездной матч с «Барселоной» из-за простуды, но в итоге остался в заявке «Атлетика», вышел в основе и отыграл 84 минуты.

Но как он играет столько матчей без пропусков? Сам Уильмс выделил несколько причин:

💤 Отдых. Очень банально, но Уильямс назвал важнейшим фактором. У него есть обязательный сон днем (спит даже на базе между тренировками) и минимум 8-9 часов ночью.

«Я расслабляюсь после тренировок. Особенно перед сном – никакого телефона и интернета, никаких компьютеров и телевизоров. Я могу почитать книгу, пройтись по улице и уйти спать с легкой головой. Это важно для хорошего пробуждения».

⏳ Генетика. В 2018-м он говорил, что его дед спокойно пробегал много километров без остановки и даже не уставал. «Возможно, мне повезло с генетикой. Мне тоже нужно не такой большой перерыв, чтобы восстановить силы после длительной нагрузки. 5-10 минут – и я могу перенести ту же нагрузку еще раз».

Плюс его мама и папа пересекли Сахару, чтобы уйти из Африки в Испанию.

💊 Физиотерапевты «Атлетика». Об этом он говорил так: «Я был в сборной Испании. Там прекрасные специалисты, но я больше доверяю медперсоналу из «Атлетика». Во всех клубах травмы и повреждения лечат по факту – после того, как их получаешь. В «Атлетике» врачи оценивают твою форму и чуть ли не предсказывают, с какими группами мышц у тебя могут быть проблемы в ближайшее время».