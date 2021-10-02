Секреты лидера «Атлетика», который пять лет играет все матчи подряд без пропусков: психолог, никакого интернета перед сном, особая генетика мышц (родители прошли Сахару)
1 октября «Атлетик» играл против «Алавеса» в 8-м туре Примеры. Главное событие матча – не единственный гол Рауля Гарсии на 44-й минуте, а рекорд Инаки Уильямса по числу матчей в Примере подряд. У него их 203 – Уильямс не пропускал матч «Атлетика» в чемпионате Испании с апреля 2016-го.
Факты и истории вокруг этого рекорда
• Последний раз Уильямс пропускал матч «Атлетика» 16 апреля 2016 года. Тогда «Атлетик» в 33-м туре Примеры обыграл «Малагу» (1:0 – забил тоже Гарсия). С того момента прошло 1994 дня (если говорить о матче от 1 октября).
• Список рекордсменов Примеры по матчам подряд. Уильямс побил рекорд почти 30-летней давности.
• Всего 13 желтых карточек в матчах Примеры с того времени.
• 0 удалений и 0 дисквалификаций.
• 38 голов и 30 ассистов за 203 матча.
• Еще в августе-2019 он установил самую длинную серию полевого игрока по матчам подряд в XXI веке. Тогда у него было 122 матча без пропусков.
• Годом ранее он продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 года. Тогда президент «Атлетика» Аитор Элизеги говорил: «Инаки – наш футболист на многие сезоны вперед. Он готов играть в каждом матче. Думаю, тренеры не откажут ему в этом, если он будет показывать неплохую форму».
Кто же знал, что Уильямс и тренеры «Атлетика» воспримут слова Элизеги всерьез.
• Так 22-летний Уильямс выглядел весной-2016 (если быть точным, то в мае того года).
Так 27-летний Уильямс выглядит сейчас.
Почему он так много играет?
Сразу после рекорда Инаки Уильямс сказал:
«Я планирую не пропустить минимум 300 матчей Примеры. Остановлюсь, если достигну этой отметки? Нет, конечно. Я очень требователен к себе. К тому же я из Бильбао. Мы бьемся за клуб и за город. Тут по-другому нельзя мыслить».
За все время у Уильямса не было ни одной травмы. В конце января он мог пропустить выездной матч с «Барселоной» из-за простуды, но в итоге остался в заявке «Атлетика», вышел в основе и отыграл 84 минуты.
Но как он играет столько матчей без пропусков? Сам Уильмс выделил несколько причин:
💤 Отдых. Очень банально, но Уильямс назвал важнейшим фактором. У него есть обязательный сон днем (спит даже на базе между тренировками) и минимум 8-9 часов ночью.
«Я расслабляюсь после тренировок. Особенно перед сном – никакого телефона и интернета, никаких компьютеров и телевизоров. Я могу почитать книгу, пройтись по улице и уйти спать с легкой головой. Это важно для хорошего пробуждения».
⏳ Генетика. В 2018-м он говорил, что его дед спокойно пробегал много километров без остановки и даже не уставал. «Возможно, мне повезло с генетикой. Мне тоже нужно не такой большой перерыв, чтобы восстановить силы после длительной нагрузки. 5-10 минут – и я могу перенести ту же нагрузку еще раз».
Плюс его мама и папа пересекли Сахару, чтобы уйти из Африки в Испанию.
💊 Физиотерапевты «Атлетика». Об этом он говорил так: «Я был в сборной Испании. Там прекрасные специалисты, но я больше доверяю медперсоналу из «Атлетика». Во всех клубах травмы и повреждения лечат по факту – после того, как их получаешь. В «Атлетике» врачи оценивают твою форму и чуть ли не предсказывают, с какими группами мышц у тебя могут быть проблемы в ближайшее время».
💪 Уникальное строение мышц. Но здесь аргумент от Гаиски Гаритано. Он говорил: «Мы как-то проводили исследование и поняли, что у Инаки уникальная конституция тела. Его мышцы работают так, чтобы уставать как можно медленнее. Он мог быть победителем почти в любой дисциплине в легкой атлетике: бег, прыжки или в чем-то еще. Это уникальный атлет».
🍔 Диета. Слова Уильямса: «Я слежу за своим питанием. С одной стороны, это очень банально. С другой стороны, даже некоторые футболисты из суперклубов позволяют себе вредную пищу. Я не буду раскрывать свой рацион. Лишь скажу: у меня есть собственный диетолог, благодаря ему я перешел на пищу, которая усваивается лучше всего».
Так, а почему у него не было ни одной красной карточки или дисквалификации? Тут тоже слова Гаритано: «Инаки – пример поведения. В его действиях нет ничего запрещенного и гадкого. Он никогда не сделает гадость на поле, потому что сам ненавидит это». Кстати, в этом ему, возможно, помогли занятия с психологом в начале карьеры. По словам Уильямса, он ходил к нему несколько месяцев, но не из-за проблем. Он хотел понять, как правильно справляться с давлением, которое только возросло после перехода на взрослый уровень.