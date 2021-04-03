«Атлетик» сыграет два финала Кубка Испании (один – прошлогодний) за две недели. Это последствие переносов из-за ковида
Ближайшие кубковые матчи «Атлетика»:
1. 3 апреля – финал против «Сосьедада».
2. 17 апреля – финал против «Барселоны».
Нет, это не еврокубковые матчи. Это все финалы Кубка Испании. Просто из-за пандемии один сместился с прошлого сезона на этот. И получилось, что и в том, и в другом за трофей поборется «Атлетик».
Стоп, а почему финал прошлого сезона пройдет только сейчас?
Одно слово – коронавирус. Когда началась пандемия, Примера встала на паузу 12 марта и возобновила сезон 11 июня. Пострадал и Кубок Испании. Последние (полуфинальные) матчи прошли за неделю до всеобщего локаута. Дальше уже страдал финал.
Как это было:
• 18 апреля – понятно, коронавирусная пауза, матч не состоялся.
• Изначально Федерация футбола Испании планировала финал на август, но здесь уже были против «Атлетик» и «Сосьедад». Основные причины – напряженный график и желание провести матч при фанатах.
На сайте «Атлетика» было заявление, что президенты клубов встретились с руководством испанского футбола и обговорили эту возможность.
• Дальше матч перенесли на апрель-2021 и утвердили дату.
Но из-за напряженной ситуации с коронавирусом в Испании (там активно распространяется новый штамм, все еще большой прирост зараженных) Федерация запретила фанатам приходить на стадион на финал. Переноса матча ради поддержки на трибунах не будет: все резервные даты уже заняты, а еще больше затягивать с проведением матча из прошлого сезона никто не станет.
«Атлетик» почти сразу же сыграет еще в одном финале. Это сильно усложнит его календарь
Перенесенный финал Кубка Испании добавил нагрузки, но не особо разломал календарь «Сосьедада». В течение двух недель клуб с учетом этой встречи сыграет четыре встречи.
У «Атлетика» график жестче:
- 3 апреля – финал против «Сосьедада».
- 7 апреля – еще один матч с «Сосьедадом», но уже в Примере (после 28 туров от него 10 очков отставания, почти прямой конкурент).
- 10 апреля – матч с «Алавесом».
- 17 апреля – финал Кубка Испании-2020/21 против «Барселоны».
- 21 апреля – матч против «Бетиса» в Примере (тоже 10-очковое отставание и тоже почти прямой конкурент).
В «Атлетике» от такого графика только кайфуют. Например, Асьер Вильялибре с нетерпением ждет баскского дерби в финале Кубка, а потом надеется на победу с «Барсой».
У Икера Муньяина спокойный подход:
«Да, я знаю про наш календарь. Но мы должны проявить терпение. Футбол – такая штука, которая требует ротации и полной отдачи. Несмотря на серьезные матчи впереди, мы должны сыграть по максимуму. В любом случае я очень давно жду этот финал».
Финал Кубка с «Сосьедадом» пройдет в Севилье. Президент «Атлетика» Айтор Элизеги просит фанатов украсить дома и деревья рядом флагами и шарфами клуба – чтобы потом футболисты, возвращаясь домой на автобусе, вне зависимости от результата видели их поддержку.
А еще Элизеги просит фанатов соблюдать правила против коронавируса:
«Помните, друзья, пандемия никуда не ушла. Я призываю вас не нарушать правила. Если вы собираетесь с друзьями, делайте это по 2-3 человека у себя дома. Нам важна ваша безопасность».
«Атлетик» уже 37 лет не брал Кубок
«Атлетик» – второй испанский клуб по победам в Кубке. За всю историю у него 23 победы. Больше только у «Барсы» – 30.
А теперь обратная сторона: «Атлетик» не побеждает в Кубке Испании уже 37 лет. В 1984 году он обыграл «Барсу» (1:0). Дальше – 4 попытки (в 1985-м, 2009-м, 2012-м и 2015-м) и ни одной победы.
Элизеги высказался и по этому поводу:
«У нас есть уникальный шанс прервать неудачную серию. Знаете, пару месяцев назад мне даже приснилась победа в Кубке Испании – и это было прекрасно. Надеюсь, в реальной жизни наши ребята реализуют мою мечту».