«Атлетик» сыграет два финала Кубка Испании (один – прошлогодний) за две недели. Это последствие переносов из-за ковида

Стоп, а почему финал прошлого сезона пройдет только сейчас?

Одно слово – коронавирус. Когда началась пандемия, Примера встала на паузу 12 марта и возобновила сезон 11 июня. Пострадал и Кубок Испании. Последние (полуфинальные) матчи прошли за неделю до всеобщего локаута. Дальше уже страдал финал.

Как это было:

• 18 апреля – понятно, коронавирусная пауза, матч не состоялся.

• Изначально Федерация футбола Испании планировала финал на август, но здесь уже были против «Атлетик» и «Сосьедад». Основные причины – напряженный график и желание провести матч при фанатах.

На сайте «Атлетика» было заявление, что президенты клубов встретились с руководством испанского футбола и обговорили эту возможность.

• Дальше матч перенесли на апрель-2021 и утвердили дату.

Но из-за напряженной ситуации с коронавирусом в Испании (там активно распространяется новый штамм, все еще большой прирост зараженных) Федерация запретила фанатам приходить на стадион на финал. Переноса матча ради поддержки на трибунах не будет: все резервные даты уже заняты, а еще больше затягивать с проведением матча из прошлого сезона никто не станет.