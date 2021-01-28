Игрок «Атлетика» после ковида страдает от головокружений и панических атак. Клуб провел все тесты и не знает, что это

Он переболел ковидом в октябре – вирус мучает его до сих пор

В апреле Оскар Мелендо из «Эспаньола» заметил: одноклубники, которые переболели коронавирусом, хуже переносят тренировки. «Они быстрее устают. Они не так упорно борются. Коронавирус точно повлиял на них».

Коронавирус влиял на форму спортсменов из других видов. На это жаловались теннисист Григор Димитров, гребец Джон Уолтон – тот вообще говорил, что во время тренировок после ковида появилось учащенное сердцебиение.

На головокружение жаловался только Берчиче.

После коронавируса он сыграл 13 матчей и только восемь полностью.

В матче с «Хетафе» Берчиче сел на газон, а потом ушел в подтрибунное помещение. Журналисты спросили у бывшего тренера Гаиско Гаритано, в чем проблема: «Головокружение. Для меня это так же удивительно, как и для вас».

В матче с «Сельтой» Берчиче схватился на голову и присел. Уходил с поля он уже с помощью медиков.