Игрок «Атлетика» после ковида страдает от головокружений и панических атак. Клуб провел все тесты и не знает, что это
В декабре лидер «Атлетика» Икер Муньяин сказал о защитнике Юри Берчиче:
«В целом он в порядке. Но иногда его состояние очень волнует меня. Он часто жалуется на головокружения. Ты вроде бы бегаешь с ним рядом половину тренировки. А потом – раз, он уже общается с медиками и выглядит не очень».
Берчиче уже больше двух месяцев борется с головокружениями. Из-за них он пропускал тренировки и матчи. Клуб всерьез считает, что это последствия коронавируса. Хотя доказать это не может.
Он переболел ковидом в октябре – вирус мучает его до сих пор
В апреле Оскар Мелендо из «Эспаньола» заметил: одноклубники, которые переболели коронавирусом, хуже переносят тренировки. «Они быстрее устают. Они не так упорно борются. Коронавирус точно повлиял на них».
Коронавирус влиял на форму спортсменов из других видов. На это жаловались теннисист Григор Димитров, гребец Джон Уолтон – тот вообще говорил, что во время тренировок после ковида появилось учащенное сердцебиение.
На головокружение жаловался только Берчиче.
После коронавируса он сыграл 13 матчей и только восемь полностью.
В матче с «Хетафе» Берчиче сел на газон, а потом ушел в подтрибунное помещение. Журналисты спросили у бывшего тренера Гаиско Гаритано, в чем проблема: «Головокружение. Для меня это так же удивительно, как и для вас».
В матче с «Сельтой» Берчиче схватился на голову и присел. Уходил с поля он уже с помощью медиков.
В матче с «Барселоной» он ушел из-за травмы подколенного сухожилия. Но потом «Атлетик» сказал, что тогда у Берчиче тоже кружилась голова.
Берчиче говорит, что причина в коронавирусе. Но он переболел им в середине октября. На карантине он пропустил всего один матч «Атлетика» в Примере и в официальном интервью говорил: болезнь прошла бессимптомно как у него, так и у членов семьи, с которыми он контактировал.
В клубе не знают причины головокружений Берчиче. Тесты показывают, что с ним все нормально
После матча с «Хетафе» Берчиче прошел все необходимые тесты – они показали, что Берчиче здоров. Он сдавал еще несколько раз тесты на коронавирус – все отрицательные.
Клуб пробовал объяснить состояние Берчиче рецидивом хронических травм плеча и мышц левой ноги. Но потом врачи «Атлетика» провели дополнительное исследование и определили: с ними у Берчиче тоже нет никаких проблем.
Гаиско Гаритано тренировал «Атлетик» до 3 января и все это время говорил:
«С Юри все в порядке. У него нет травм. У него просто кружится голова. Так и во время тренировок: бегает, а потом подходит и говорит: «Тренер, мне плохо, мне нужно посидеть». Мы не знаем, что с ним происходит. Кажется, дело в коронавирусе. Но мы не знаем, правда ли это».
Сам Берчиче говорит:
«Я спокойно перенес коронавирус, но потом мне стало хуже. Я почувствовал тошноту и головокружение перед матчем с «Хетафе». Думал, что это нормально. Но во время игры я испугался. Через неделю мы играли с «Сельтой» – голова закружилась снова.
Я помню только события из раздевалки. Я не помню, как врачи вели уводили меня с поля. Они сказали, что, похоже, у меня паническая атака. И это правда: после «Хетафе» я боялся выходить на поле. Перед «Сельтой» мои мыли были такими: «Хоть бы все было нормально».