- Атлетик
- Примера
- Футбол
- Андер Эррера
- Кепа Аррисабалага
- Инаки Уильямс
- Хави Мартинес
«Атлетик» живет ради басков. Игроки поддерживали радикальных сепаратистов, а 170 скаутов ищут только своих
«Атлетик» основан под влиянием британских студентов, а красно-белые цвета появились, потому что не было других футболок
3 мая 1894 года в порту Бильбао остановился пассажирский корабль с группой британских студентов. В то время в Англии футбол уже хит. Но когда британцы спрашивали о футболе, регионы Испании молчали. Так же было и в Бильбао.
Обычная тема: в перерывах между лекциями и подработкой британские пацаны гоняли мяч. Ни стадионов, ни полян, ни коробок во дворах нет – поэтому играли в доках. К ним подтягивались баски, которые учились и стажировались в Англии и тоже знали о футболе. Это заметили местные рабочие: сначала постепенно вливались в компанию и осваивали игру, потом на равных зарубались с приезжими. Так в Бильбао появился футбол.
Несколько важных моментов из ранней футбольной истории Бильбао:
- В период с 1898-го по 1901-й в городе появились две команды. Первая – «Спортивный атлетический клуб Бильбао», которую основали выпускники гимназии Замаку. Вторая – ФК «Бильбао», городской суперклуб того времени, который тоже основали выпускники (но уже другой) гимназии. Игроки «Бильбао» получали 200 песет в год за тренировки и матчи. Считается, что 1898-й – официальный год основания «Атлетика».
- В 1902-м эти команды объединились в одну для участия в турнире в честь короля Альфонсо XIII – команду назвали «Бискайей». На том турнире «Бискайя» одержала первую большую победу, хотя участвовали «Барселона», аналоги современных «Эспаньола» и «Реала».
- В 1903-м «Бискайю» переименовали в «Атлетик Бильбао».
- В 1910 году «Бискайя» приняла красно-белые цвета. Хотя здесь есть свой фэйл. Изначально команда настаивала на синих (в честь моря, ведь Бильбао – портовый город) и белых (в честь солнца) цветах. Но представитель, который поехал в Англию за футболками, просто не нашел такую расцветку и купил 50 красно-белых полосатых футболок.
- В 1912-м руководство «Атлетика» приняло ту самую политику: клуб подписывает только игроков, родившихся на территории Басконии.
«Атлетик» в центре борьбы басков за национальную идентификацию. Игроки поддерживали сепаратистов и устраивали противозаконный перформанс
Баски – народ с севера Испании и юга Франции. Раньше они входили в состав Королевство Наварра и до середины XIX века, когда Наварра уже была в составе Испании и Франции, пользовались особыми правами и частичной автономией. А в 1936-м баски на год попробовали основать независимое государство Эускади.
Когда после гражданской войны власть в Испании захватил диктатор Франсиско Франко, он открыто боролся против многонациональности внутри страны. Франко отрицал отдельное существование басков и каталонцев, упростил их автономию и насильно идентифицировал всех как испанцев.
В 1941-м испанское правительство вынуждало «Атлетик» сменить название на «Атлетико Бильбао» (аргумент: «атлетик» – баскское слово), но клуб отстоял позицию. В 1942-м Франко потребовал: «Атлетик» откажется от правила играть только басками. Но «Атлетик» не согласился.
Политика Франко спровоцировала среди басков и фанатов «Атлетика» рост леворадикальных и сепаратистских группировок. Самая знаменитая – баскская ЭТА – действовала до мая 2018-го. Кроме пропаганды культуры басков она устраивала акции протеста, погромы и террористические атаки.
Самое известное действие ЭТА: в 1973 году ее участники убили преемника диктатора Франко адмирала Луиса Бланко. Бланко считался ультраконсерваторов и готовился продолжать курс Франко взглядов. Несколько членов ЭТА сняли квартиру в центре Мадрида, небольшой туннель и заминировали тупик. Когда Бланко проезжал по дороге над туннелем, бомба взорвалась.
У ЭТА было влияние на баскских футболистов. Бывший игрок «Реал Сосьедада» Хосе Уранья почти открыто сотрудничал с террористами (власти Испании называют группировку террористической). Перед дерби в 1976-м он подстроил вынос Икурриньи (флаг Басконии, который был запрещен указом Франко) на поле.
Даже после смерти Франко магазины Басконии не продавали Икурринью, а его демонстрация считалась преступлением против государственности Испании. Тогда Уранья попросил сестру-швею втайне сшить флаг самой.
В то время из-за высказываний на политические темы Уранья уже подозревался полицией. Он положил флаг в сумку с футбольной формой, чтобы полицейские на стадионе не нашли его при обыске. Уранья договорился о показе флага перед матчем с капитаном «Сосьедада» Инаксио Кортабарриа и его одноклубниками. Кортабарриа в подтрибунке поговорил с капитаном «Атлетика» Хосе Ирибару: тот посовещался со своими и тоже согласился.
Футболисты вынесли флаг в центральный круг. Стадион обалдел.
Но после того матча полиция не пришла ни к одному из них. Даже к Уранье – хотя через несколько лет его все равно задержали за помощь ЭТА в похищении нескольких бизнесменов.
ЭТА же неоднократно возвращалась к баскским клубам. К примеру, у Биксанта Лизаразю (француза из французской Басконии) она требовала игровой налог за то, что тот косвенно принадлежит к баскам. Некоторые фанаты «Атлетика», несмотря на формальный роспуск группировки, до сих пор разделяют ее идеологию.
«Атлетику» тяжело выживать, когда все трансферы – строго баски. Но этот челлендж ценнее трофеев
«Реал Сосьедад» до 1988 года полностью поддерживал идеологию «Атлетика». Но в 1988-м «Сосьедад» внезапно купил первого иностранца в истории – ирландца Джона Олдриджа. Без всяких причин.
«Атлетик» верен традиции до сих пор.
Важная реликвия об этом. На входе в клубный офис (такая же есть в кабинете гендиректора) висит табличка с надписью «Con cantera y afición, no hace falta importación». В переводе с испанского: «С академией и поддержкой фанатов нам не нужны никакие легионеры».
По каким признакам «Атлетик» берет игроков:
- Если он родился в Бильбао и жил в городе до подписания контракта с основой.
- Если он родился в Бильбао, но не жил в городе до подписания контракта с основой.
- Если у него есть баскские корни.
- Если родом из французской Басконии. Примеры – Лизаразю и Эмерик Лапорт.
- Если не имеет баскских корней, но в детстве/юношестве играл за команду из страны Басков.
«Атлетик» за 92 года игры в Примере, как «Реал» и «Барса», ни разу не вылетал. У него 8 чемпионств, 14 кубков (с 1928-го – с момента основания Примеры), два Суперкубка и два выхода в финал Лиги Европы (1977-й и 2015-й). Все «Атлетик» сделал чисто своими.
Ни у одного из 32 президентов «Атлетика» в предвыборной кампании не было отказа от главного принципа. Позицию подтверждают опросы: 76% фанатов согласятся на вылет из Примеры, лишь бы в «Атлетике» играли только баски.
Слова президента «Атлетика» Айтора Элисеги:
«Мы каждый год соревнуемся с командами, у которых возможности больше, чем у нас. Захотела «Барселона» Неймара – и «Барса» купила его. Мы хотим Неймара, но не купим его. Он не баск и не подходит «Атлетику». Мы можем выбирать из двух миллионов людей – столько живут в Басконии. Столько игроков «Реал» и «Барса» отсеивают за месяц».
При этом политика «Атлетика» не распространяется на тренеров: в истории клуба кроме басков и испанцев были англичане, чех, бразилец, венгр, австриец, серб, француз и аргентинцы. Но сейчас «Атлетик» внедряет принцип и там. Президент Элисеги вообще кайфует – сейчас с «Атлетиком» работает баск.
Гаиска Гаритано тренирует с 2009-го. За 11 лет он лишь дважды выезжал за пределы Басконии: на четыре месяца работы с «Вальядолидом» и на восемь месяцев в «Депортиво». С 2018-го он тренирует «Атлетик».
Гаритано – идеальный тренерский образ для боссов «Атлетика». Его отец Анхель Гаритано был помощником тренера в «Атлетике», а теперь работает ведущим спортивных программ на центральном канале Бильбао. Сам Гаиска Гаритано провел лучшие годы в Бильбао.
В 2019-м The Guardian сделал с ним большое интервью – о любви к Стране Басков, философии «Атлетика» и преданности клубу. Вот важные цитаты:
• «Мы – особенные. Мы, баски, гордимся нашим подходом к делу. «Атлетик» – самая уникальная команда в мире».
• «В сезоне-2017/18 мы чуть было не вылетели из Примеры. Это очень сложный момент в нашей истории. Но мы выкарабкались – ситуацию исправляли баски. Хорошо, допустим, на тот момент руководство решилось бы на покупку иностранцев, разве эта ситуация была бы геройской для нас? Нет. Мы не изменили традициям и нашей истории».
• «Я сыграл за основу лишь один матч. Из шести лет в статусе игрока второй команды два сезона я провел в арендах. Но для меня этот клуб – мечта. После свадьбы я даже купил квартиру в пяти минутах ходьбы от Лезамы (академия «Атлетика»). Мои окна выходят на поля. Я могу смотреть на матчи детских команд в свободное от работы время».
• «Я не могу объяснить мою любовь к «Атлетику». Она в крови у басков. Когда мы проигрываем матч, я возвращаюсь домой, и там мне не удается расслабиться. Мои жена и дочери тоже болеют за «Атлетик». И они, как и я, тяжело переживают поражения».
«Атлетик» на самом деле богат. Но тратить не на кого. А продавать не хочется
Небольшая трансферная аналитика по десяти последним (включая этот) сезонам «Атлетика»:
- Потратил 102,2 миллиона евро. Продал игроков на 221 миллион.
- Сравнение с двумя другими командами, которые ни разу не вылетали из Примеры. «Реал» за это время потратил 1 миллиард 151 миллион евро, «Барса» – 1 миллиард 375 миллионов.
- Было два сезона, когда «Атлетик» не продавал и не покупал игроков вообще. Но новички были – основной клуб подписывал молодежь из «Бильбао Атлетика».
- В сезоне-2017/18 «Атлетик» совершил рекордную покупку – забрал Иниго Мартинеса у «Реал Сосьедада» за 32 миллиона евро. Вторая рекордная покупка тоже была в этом десятилетии – «ПСЖ» получил за Юри Берчиче 24 миллиона. До этого лишь раз в своей истории «Атлетик» платил за игрока более 10 миллионов – в сезоне-1997/98 купил у «Бетиса» Роберто Риоса (третья самая дорогая покупка в истории).
Теперь шок: на самом деле «Атлетик» – богатый клуб. В январе 2019-го в New York Times вышел материал о финансах «Атлетика». На тот момент в трансферном фонде клуба было около 90 миллионов евро, накопившихся за много лет экономии, в резерве – 228 миллионов. Тогда «Атлетик» был на 17-м месте, а автор статьи журналист Тарик Панья говорил: «Если бы не политика, то прямо сейчас «Атлетик» взорвал трансферный рынок и без проблем вышел бы из трудной ситуации».
Жосу Уррутиа (был президентом до Айтор Элисеги) сказал по этой теме: «Нам не нужны деньги. У нас есть баски, мы придерживаемся только этой политики. Мы доказываем, что не нужно платить много, чтобы иметь в составе классных игроков».
«Атлетик» редко обкрадывает другие большие команды из Страны Басков: «Алавес», «Эйбар», «Реал Сосьедад». Для постоянного пополнения основы у нее есть вторая команда и академия Лезама – одна из сильнейших футбольных школ в Испании. 85% игроков основы «Атлетика» прошли через нее.
В Бискайе (провинция с центром в Бильбао) работают 20 скаутов, их задача – следить за школами, которые не принадлежат «Атлетику». По всей Испании работают еще 150 скаутов, которые ищут либо басков, либо игроков с баскскими корнями и приглашают их в Лезаму.
Элисега говорит, что скоро «Атлетик» откроет академии в нескольких точках мира, куда позовет только баскских эмигрантов.
Политика «Атлетика» – рабочая утопия. Но у нее тоже есть жирный минус – клуб очень сложно расстается с лидерами.
В 2014-м, после трех лет игры, из «Атлетика» в «МЮ» ушел Андер Эррера. На самом деле Эррера мог уйти раньше (за год до этого его приглашали «МЮ», еще парочка английских команд и «Атлетико»), но «Атлетик» перебивал предложения улучшением по контракту. За Эрреру «Атлетик» получил 36 миллионов евро (почти в 5 раз больше, чем отдал), но болельщики все равно плохо пережили расставание с лидером.
Сам Эррера (который родился в Бильбао, но большую карьеру начинал в «Сарагосе») говорил:
«Атлетик» – клуб всей моей жизни. Я бы никогда не покинул «Атлетик». Но когда у тебя появляется предложение от такой команды, как «Юнайтед», ты думаешь по-другому. Для меня это огромная честь. И пусть болельщики «Атлетика» не обижаются – однажды наши пути пересекутся вновь».
«Атлетик» не хотел расставаться с ним и отклонял предложения «МЮ». Тогда Эррера в одностороннем порядке разорвал контракт, выплатив неустойку в размере суммы выкупа, и ушел в «МЮ» как свободный агент.
«Атлетик» понимает, что в его случае каждый сильный футболист незаменим. Поэтому специально завышает цену при продаже. К примеру, в 2012-м за Хави Мартинеса «Атлетик» получил от «Баварии» 40 миллионов евро при его стоимости в 22. Ули Хенесс, который тогда был президентом «Баварии», сказал:
«Это грабеж. Мартинес – хороший игрок. Но «Атлетик» очень наглеет. Когда-нибудь они столкнутся с такой же дерзостью. Хорошо, что эти ужасные переговоры закончились».
Топ топ-5 продаж «Атлетика»:
1. Кепа Аррисабалага – 80 миллионов евро.
2. Эмерик Лапорт – 65.
3. Хави Мартинес – 40.
4. Андер Эррера – 36.
5. Асиер Дель Орно – 12.
Сейчас самый дорогой игрок состава – Иньяки Уильямс (40 млн). И клуб сделал все, чтобы удержать его надолго: год назад Уильямс продлил контракт до 2028-го. В новом соглашении есть сумма выкупа в 135 миллионов евро.
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Эпилоговые слова Элисеги:
«Мы – настоящая гордость басков. Мы представляем баскский народ и его историю. И так будет всегда: мы не откажемся от наших обычаев даже в самой сложной ситуации».
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Спасибо автору за материал про такой замечательный клуб! Сам болею за другую баскскую команду, а именно «Эйбар», но «Атлетику» глубоко симпатизирую. Такая принципиальность при подборе игроков достойна уважения. Стать особенным трудно, но сохранять уникальность на протяжении стольких лет ещё трудней.