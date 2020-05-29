«Атлетик» живет ради басков. Игроки поддерживали радикальных сепаратистов, а 170 скаутов ищут только своих

Гаиска Гаритано тренирует с 2009-го. За 11 лет он лишь дважды выезжал за пределы Басконии: на четыре месяца работы с «Вальядолидом» и на восемь месяцев в «Депортиво». С 2018-го он тренирует «Атлетик».

Гаритано – идеальный тренерский образ для боссов «Атлетика». Его отец Анхель Гаритано был помощником тренера в «Атлетике», а теперь работает ведущим спортивных программ на центральном канале Бильбао. Сам Гаиска Гаритано провел лучшие годы в Бильбао.

В 2019-м The Guardian сделал с ним большое интервью – о любви к Стране Басков, философии «Атлетика» и преданности клубу. Вот важные цитаты:

• «Мы – особенные. Мы, баски, гордимся нашим подходом к делу. «Атлетик» – самая уникальная команда в мире».

• «В сезоне-2017/18 мы чуть было не вылетели из Примеры. Это очень сложный момент в нашей истории. Но мы выкарабкались – ситуацию исправляли баски. Хорошо, допустим, на тот момент руководство решилось бы на покупку иностранцев, разве эта ситуация была бы геройской для нас? Нет. Мы не изменили традициям и нашей истории».

• «Я сыграл за основу лишь один матч. Из шести лет в статусе игрока второй команды два сезона я провел в арендах. Но для меня этот клуб – мечта. После свадьбы я даже купил квартиру в пяти минутах ходьбы от Лезамы (академия «Атлетика»). Мои окна выходят на поля. Я могу смотреть на матчи детских команд в свободное от работы время».

• «Я не могу объяснить мою любовь к «Атлетику». Она в крови у басков. Когда мы проигрываем матч, я возвращаюсь домой, и там мне не удается расслабиться. Мои жена и дочери тоже болеют за «Атлетик». И они, как и я, тяжело переживают поражения».